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إيلاف من الرباط: قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، الجمعة، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني، بالسجن مدة 5 سنوات نافذة.

وقررت المحكمة ايضا تعويض الضحية بمبلغ 100 ألف درهم (10 الاف دولار).

وغاب الريسوني عن جلسة محاكمته الأخيرة في المرحلة الابتدائية، حيث رفض الحضور أمام المحكمة لسماع الحكم.

وأدين الريسوني، الذي كان يشغل مهمة رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.

يذكر أن الشاب الذي يتهم الريسوني، سبق أن نشر تدوينات وجه فيها اتهامات للريسوني، تتعلق بتعرضه للاغتصاب الإكراهي من طرف هذا الأخير داخل بيته.



عمر الراضي

على صعيد اخر، أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، الجمعة، جلسة محاكمة المتهمين عمر الراضي وعماد ستيتو على خلفية الاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف، بالإضافة إلى جنح، إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل الرد على طلب رفع السرية، وإحضار الشهود.

واستمعت المحكمة خلال جلسة الجمعة إلى الضحية حفصة بوطاهر، في جلسة سرية، حيث جرت مواجهتها مع المتهمين في الملف.

ويتابع لراضي بتهمتين هما ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، وتلقي أموال من جهات أجنبية بهدف المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.