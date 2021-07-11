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ليما: ألمحت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري للانتخابات الرئاسية في البيرو السبت إلى أنها لا تعتزم الاعتراف بفوز منافسها اليساري بيدرو كاستيّو في حال أعلنت المحكمة الانتخابية فوزه في انتخابات التي جرت في 6 حزيران/يونيو.

وقالت في تجمع حاشد في ليما "يقولون إنهم في غضون ساعات أو أيام قليلة سيصادقون على تزوير الانتخابات ونقول إننا لن نقبل ذلك".

تقوم اللجنة الوطنية لتحكيم الانتخابات بتقييم عمليات التزوير المحتملة لهذا الاقتراع الرئاسي قبل إعلان النتيجة. ومن المتوقع إعلان النتائج الأسبوع المقبل.

ووفقا للنتائج النهائية، فاز كاستيّو بهذه الانتخابات، ولكن النتائج لم تُعلن رسمياً بعد.

وأضافت فوجيموري التي نددت بحدوث "تزوير" من دون تقديم أدلة "خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا الكثير من الشكاوى بشأن المخالفات ويريدون فرض إعلان نتيجة".

وأكدت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة لمنظمة الدول الأميركية أن الانتخابات لم تشهد أي عملية تزوير.

وبحسب التعداد الرسمي لمجمل الأصوات، حصل كاستيّو على 50,12% من الأصوات ف مقابل 49,87% لمنافسته، أي أنّه متقدّم على فوجيموري بحوالى 44 ألف صوت فقط.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في 28 تموز/يوليو.

في غضون ذلك، يخيم أنصار كلا المعسكرين أي اليساري المتشدد واليمين الشعبوي، في ليما "للدفاع" عن أصواتهم.