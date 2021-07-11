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صوفيا: يصوت البلغار الأحد للمرة الثانية في ثلاثة أشهر يحدوهم الأمل بأن تؤدي هذه الانتخابات التشريعية في نهاية المطاف إلى تشكيل ائتلاف مستقر بعد حكم المحافظ بويكو بوريسوف الذي استمر عقدا من الزمن.

وحل رئيس الوزراء السابق بالمرتبة الأولى في الانتخابات السابقة بحصوله على 26% من الأصوات لكن الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي أضعفته وأخفق في إيجاد شريك للحكم.

تنديد بالفوضى

وندد بوريسوف أثناء إدلائه بصوته منتصف النهار ب"الفوضى التي أشاعوها!".

في أحد مكاتب الاقتراع في صوفيا، أسف المتقاعد الستيني جورجي بانيتشيف ل"المزيدات" التي تقوم بها الحكومة، موضحاً أنّه يفضل "الاستقرار" في إشارة إلى بوريسوف الذي طبع بحكمه الطويل تاريخ بلغاريا ما بعد حقبة الشيوعية.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب المناهض للنظام بقيادة مقدم البرامج التلفزيونية والمغني سلافي تريفونوف (52 عاما) وصل إلى مستوى حزب "غيرب" بقيادة بوريسوف أو حتى تجاوزه، وقد حصل كلاهما على 20 إلى 21 % من نوايا التصويت.

وحتى في حال حلّ "غيرب" في المرتبة الأولى، فإنه "لن يحكم"، على ما يؤكد خبير الشؤون السياسية ستراهيل ديليسكي، ذلك أن بقية الطبقة السياسية ابتعدت عنه.

أمل بالتغيير

وأعربت فيكتوريا نيكولوفا (34 عاما) التي جاءت للإدلاء بصوتها برفقة زوجها وابنتيهما الصغيرتين، عن الأمل في حصول "تغييرات في مجال الصحة، التعليم وأن يتقلّص الفساد". وقالت إنّ أمنيتها الأهم "ألا يهاجر أطفالنا حين يكبرون".

ويرفض حزب تريفونوف المسمّى "هناك مثل هذا الشعب"، أي تعاون مع الأحزاب التقليدية ذات السمعة السيئة وبينها الاشتراكيون وحزب الأقلية التركي (إم دي إل).

وقال إنه مستعد للتفاوض مع ممثلي أولئك الذين نزلوا إلى الشارع صيف العام 2020 بدافع التغيير: بلغاريا الديموقراطية (يمين) الذي قد يحصل على 12% من الأصوات، و"انتفضوا! اخرجوا المافيا" (يسار نحو 5%).

وأعلن سلافي تريفونوف على موقع فيسبوك "حان الوقت لننهي ما بدأناه وتغيير نموذج الحكم بصورة كاملة"، لافتا إلى نيته دعوة "شبان ووجوه جديدة" في حال فوزه.

وقاد "سلافي" كما يناديه البلغاريون، حملة انتخابية اتسمت بالحذر ومن غير المتوقع أن يفوز بمنصب رئيس الوزراء.

تعب الرأي العام

غير أنّ الأحزاب الثلاثة مجتمعةً لن تحصل إلا على 100 إلى 110 مقاعد في البرلمان الذي يضم 240 مقعدا، وفقا لما اظهره تعداد أحد المعاهد.

ويحذّر المراقبون من "تعب الرأي العام" في حال الدعوة إلى انتخابات جديدة، ومن بينهم بوريانا ديميتروفا مديرة معهد "الفا" للأبحاث.

وقالت الأحد عبر قناة "بي تي في" إنّ "الأحزاب مدركة لذلك وستبذل جهدا من أجل تشكيل حكومة"، فيما دعا مؤسس بلغاريا الديموقراطية خريستو إيفانوف إلى "فتح صفحة جديدة".

وضعت في غالبية مراكز الاقتراع ماكينات تساعد على الحد من التزوير، لكنّها تسببت بصعوبات في بعض الأمكنة ندد بها بوريسوف.

وحملت الحكومة الموقتة على ممارسة قديمة تتمثل بلجوء الأحزاب السياسية إلى شراء الأصوات تشمل 5 إلى 19 بالمئة من الناخبين، بحسب منظمة صندوق مكافحة الفساد غير الحكومية.

وأوقف أكثر من 900 شخص في الأسابيع الأخيرة لمحاولتهم رشوة ناخبين، خصوصا في المناطق المحرومة.

وقد عُرض عليهم في مقابل اصواتهم الحصول على "حطب وطحين وعدس، ومبالغ من المال راوحت بين 20 و50 ليفا (10 إلى 25 يورو)"، وفق وزير الداخلية.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الثامنة مساء (17,00 ت غ)، ومن المتوقع صدور تقديرات أولية بعيد ذلك.