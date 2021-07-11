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الخرطوم: قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ في انفجار في نادٍ رياضي في مدينة ساحلية سودانية على البحر الأحمر، على ما أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" الأحد، بعد سلسلة أعمال عنف حصلت مؤخرا في المنطقة.

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة مساء السبت في ناد رياضي مزدحم في بورتسودان.

وقال شهود أن مسلحين مجهولين على دراجة نارية نفذوا هجوما مسلحا في المكان ترافق مع الانفجار.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

وقالت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان "انفجرت عبوة في نادي الأمير (...) موقعة أربعة قتلى"، مشيرة الى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا بجروح بطلقات نارية وجراء عملية طعن.

إحباط تفجير الفندق

وتابعت اللجنة "كانت هناك محاولة أخرى لاستهداف فندق في المدينة لكنها باءت بالفشل"، بدون أن تخوض في التفاصيل.

وأعلنت السلطات المحلية في بيان الأحد أنه تم القبض على أحد المهاجمين.

وتجمّع العشرات الأحد أمام مبنى النيابة العامة في المدينة، مطالبين باحالة المتسببين بما حصل على القضاء.

ووقع انفجار السبت بعد سلسلة من أحداث العنف في المدينة شملت هجمات على قوات أمن في اليوم الذي سبق الانفجار.

واكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاحد ضرورة فرض اجراءات امنية صارمة، وقال في بيان مكتوب صادر عن مكتبه "فرض اجراءات امنيه صارمة على الارض لوقف التفلتات والقاء القبض على كل من يثبت تورطه في احداث العنف".

وقررت الحكومة المركزية ارسال وفد الى بورتسودان يضم وزير الداخلية والعدل ووزيري الصحة والنقل اضافة الى قادة الاجهزة الامنية.

ونقل البيان عن وزير الداخلية عز الدين الشيخ قوله أن "قوات مشتركة ستتوجه في الحال الى الولاية للسيطرة على الوضع وتحقيق الامن الكامل للمواطنين".

وتظاهر العشرات في حي سلبونا الذي وقع فيه التفجير وحي ابو حشيش المجاور له.

وقال شاهد من بورتسودان لفرانس برس عبر الهاتف "احرق متظاهرون بعض المحلات التجارية ظنا منهم انها تعود الى اشخاص ينتمون الى قبيلة المشتبه في قيامهم بالتفجير".

العدل

وقال شاهد آخر "احرق المحتجون الاطارات وكان يهتفون العدل العدل".

وأكدت الحكومة المحلية محاولة تفجير فندق بالمدينة لم تنجح، مشيرة الى انفجار القنبلة قرب مولد للكهرباء، من دون أن يتسبب بوقوع ضحايا أو جرحى .

وذكرت السلطات أن شخصا قتل فجر السبت في شجار وقع في مركبة للمواصلات العامة ما أدى الى إغلاق طريق رئيسي في المدينة حيث سمع صوت إطلاق الأعيرة النارية.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة في بورتسودان وأفادت تقارير أن متظاهرين مناهضين للحكومة أغلقوا طُرقًا وسط تزايد انعدام الأمن.

وأنحت لجنة الأطباء، وهي نقابة مستقلة، باللائمة على "الفتنة القبلية" في واقعة السبت وحضت قوى الأمن على التدخل.

لكن محللا أشار الى أن الانفجار محاولة " لتوسيع رقعة " الصراع القبلي.

ورأى الصحافي أمين سناده المقيم في المدينة أن "الانفجار عمل إرهابي يهدف الى خلق فوضى تقوده أطراف أجندتها إعاقة التحوّل الديموقراطي"، مشيرا الى أن ما حدث "محاولة لتوسيع رقعة الصراع بإدخاله الى أحياء ظلت طيلة الثلاثة أعوام" الماضية خارجه.

ومنذ حوالى ثلاث سنوات، يدور صراع بين مجموعات قبلية في بعض الأحياء الجنوبية الفقيرة في بورتسودان أطرافها قبيلة البني عامر، إحدى قبائل البجه وأفراد من قبائل النوبة الذين تعود أصولهم الى منطقة جنوب كردفان في وسط البلاد.

وتتولى السلطة في البلاد حاليا حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين منذ آب/أغسطس 2019.

وتحاول الحكومة تنفيذ خطة إصلاح اقتصاد عانى لعقود من سوء الإدارة والنزاعات الداخلية وعقوبات دولية تحت حكم عمر البشير.