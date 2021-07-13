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جوهانسبرغ: أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا الثلاثاء أنّ عدد ضحايا أعمال العنف المستمرّة لليوم الخامس ارتفع إلى 72 قتيلاً، رغم نشر الرئيس سيريل رامافوزا قوات لإخماد الاضطرابات.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا حياتهم منذ بداية هذه الاحتجاجات ... ارتفع إلى 72".

وأضافت أنّ معظم الوفيات "مرتبطة بالتدافع خلال حوادث سرقة المحلات"، وبعضها الآخر ناتج عن إطلاق نار وتفجيرات أمام أجهزة الصراف الآلي.

واندلعت الاضطرابات الجمعة الماضي بعد أن بدأ الرئيس السابق جاكوب زوما قضاء عقوبة سجن لمدة 15 شهر بعد إدانته بازدراء القضاء الذي كان يحقق معه في قضية فساد تعود إلى عهده الذي استمر تسعة اعوام.

وبحلول نهاية الأسبوع بدأت أعمال الشغب تنتشر في مقاطعة غوتينغ، والإثنين نشر رامافوزا قوات لمؤازرة الشرطة المنهكة مع انتشار النهب وحرق المباني في مقاطعتي كوازولو-ناتال وغوتينغ المكتظتين بالسكان.

وارتفع عدد المعتقلين الى 1,234، على الرغم من أن الآلاف شاركوا في نهب الشركات والمصانع ومراكز البيع.