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يريفان: قُتل جندي أرميني الأربعاء في تبادل إطلاق نار مع القوات الأذربيجانية التي "تكبدت أيضاً خسائر" وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية.

وهذه أحدث مواجهة بين البلدين المتخاصمين الواقعين في القوقاز بعد انتهاء النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ العام الماضي.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، قُتل الجندي على الحدود بين البلدين. واتّهمت الوزارة أذربيجان بأنها فتحت النار على القوات الأرمينية، ما أرغمها على الردّ. وأضافت الوزارة أن "الطرف الأذربيجاني تكبّد أيضاً خسائر".

باكو ترد

ردّت باكو بالقول إن القوات الأرمينية فتحت النار قرب ناخيتشيفان وهي منطقة أذربيجانية معزولة في جنوب غرب أرمينيا، ما تسبب بجرح أحد جنودها.

والأسبوع الماضي، تبادلت أرمينيا وأذربيجان التهم أيضاً بإطلاق النار، وتحدثت كلّ منهما عن جرح جندي في مقاطعة جيغاركونيك الشرقية القريبة من مقاطعة كالباجار، التي استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة عليها في الخريف الماضي بعدما خضعت لقرابة ثلاثة عقود لسيطرة أرمينيا.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حرباً قصيرة تسببت بمقتل ستة آلاف شخص، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قرع باغ الذي تسبب أيضاً باندلاع حرب دامية حوله في تسعينات القرن الماضي.

وانتهى نزاع الخريف بهزيمة أرمينيا التي أُرغمت على التخلي عن مناطق عدة تشكل درعاً حول الجيب الانفصالي.

رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق نار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.

وكاد الوضع يتدهور في أيار/مايو، إذ اتهمت أرمينيا جارتها بأنها انتهكت الحدود للسيطرة على أراضٍ على ضفاف بحيرة سيف التي يتشاركها البلدان.

أبدى الرئيس الأذربيجاني إلهام عالييف في العشرين من أيار/مايو، استعداده لإجراء محادثات سلام مع أرمينيا. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اليوم نفسه أنه يتمّ التحضير لاتفاق مع أذربيجان، برعاية روسيا بشأن ترسيم الحدود.