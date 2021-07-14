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بروكسل: اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء فرض ضريبة تدريجية على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل انبعاثات هذا القطاع الذي كان يستفيد من إعفاء كامل لوقود الطائرات.

وهذا الرسم الذي سيعفى منه طيران الأعمال والشحن، سيفرض على مراحل على مدى عشر سنوات بينما سيتم رفع الحد الأدنى المستهدف لاستخدام الوقود الحيوي في الطائرات وستختفي "تصاريح التلوث" المجانية التي يتمتع بها القطاع اعتبارا من 2026، حسب هذه الخطة.