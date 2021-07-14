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واشنطن: تبدأ الولايات المتحدة في الأسبوع الاخير من تموز/يوليو إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي وعائلاتهم بواسطة طائرات، وفق ما اعلن مسؤول أميركي كبير الاربعاء.

وقال المصدر نفسه إن واشنطن "تطلق عملية للمساعدة في إعادة إسكان الافغان المهتمين والمؤهلين لذلك ممن ساعدوا الولايات المتحدة وحلفاءها" وقدموا طلبا للحصول على تأشيرة خاصة، مذكرا بأن هذا الامر يستند الى وعد للرئيس جو بايدن.

واضاف أن "الرحلات المغادرة لافغانستان ستبدأ في الاسبوع الاخير من تموز/يوليو بالنسبة الى المرشحين لبرنامج التأشيرة الخاصة الذين سبق ان سجلوا" أسماءهم.

ولم يدل المصدر بتفاصيل عن مواعيد هذه الرحلات ووجهاتها، ولا عن عدد الافراد المعنيين.

وتعتزم القوات الاميركية إنهاء انسحابها من افغانستان في 31 آب/اغسطس المقبل بعدما امضت عشرين عاما في هذا البلد حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.

والانسحاب المبرمج لآخر العسكريين أحيا قلق المترجمين والموظفين الافغان الذين ساعدوا الجيش الاميركي، بسبب خشيتهم من رد انتقالي لطالبان.

وتكثف الحركة المتمردة هجماتها وتمكنت من السيطرة على مناطق ريفية مترامية في أفغانستان.