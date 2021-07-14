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دوشانبي: فرّ ما مجموعه 347 أفغانيا في اليومين الأخيرين من تقدم مقاتلي طالبان متوجهين إلى طاجيكستان المجاورة، وفق ما نقلت الأربعاء وكالة طاجيك خوفار للأنباء عن سلطات هذا البلد في آسيا الوسطى.

وقال المصدر إن "هؤلاء اللاجئين الأفغان يقيمون في ولاية بدخشان، لقد فروا من مجموعات طالبان المسلحة لانقاذ حياتهم"، مضيفا أن نحو نصفهم من الأطفال.

وأوضح أن رضيعين توفيا خلال عبور الحدود.

وفي الاجمال، تضم مجموعة ال347 شخصا 113 فتاة و64 فتى و91 رجلا و77 امرأة وفق المصدر. حتى أن بعض اللاجئين جلبوا قطعانهم معهم.

وفي الأيام الأخيرة، ومع تسارع وتيرة انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، شن مقاتلو طالبان هجمات عدة على القوات الأفغانية.

طالبان تُسيطر

وأكدت موسكو الجمعة أن طالبان باتت تسيطر على نحو ثلثي الحدود الأفغانية مع طاجيكستان.

والأسبوع الفائت، لجأ نحو الف جندي أفغاني إلى طاجيكستان بعد معارك مع طالبان.

وترتبط موسكو بدوشانبي في إطار منظمة معاهدة الأمن المشترك، وأكدت أنها ستحمي طاجيكستان حيث لديها قاعدتان ينتشر فيهما نحو 7500 عسكري.

وفي مواجهة التهديد، أمر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن باستنفار عشرين ألفا من عناصر الاحتياط لتعزيز الحدود.

وأفاد حرس الحدود الطاجيك الأربعاء أنهم عثروا على مخدرات بين اغراض اللاجئين الأفغان.

وتعتبر طاجيكستان، البلد الأفقر في الاتحاد السوفياتي السابق والذي تربطه حدود مع أفغانستان بطول 1340 كلم، أحد أهم محاور تهريب المخدرات الأفغانية في اتجاه روسيا والدول الاوروبية.