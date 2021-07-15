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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الخميس أن حوالي 20 ألف أفغاني ممن عملوا مع الجيش الأميركي خاصة في الترجمة، طلبوا من الولايات المتحدة إجلاءهم، موضحا أن العدد لا يشمل العائلات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إن هؤلاء الأفغان وعائلاتهم سينقلون إما إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة أو إلى قاعدة عسكرية أميركية في الخارج أو إلى دولة ثالثة اعتمادا على تقدم الفحوصات الأمنية التي يخضعون لها.

ووضعت واشنطن خطة واسعة لنقل مساعدي الجيش الأميركي إلى خارج أفغانستان.

رحلات قريبة

ومن المقرر أن تبدأ رحلات الإجلاء في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو، ومن المتوقع أن تنهي القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بحلول 31 آب/أغسطس.

وأثار بدء سحب آخر العسكريين الأجانب مخاوف المترجمين الفوريين وغيرهم من الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأميركي ويخشون انتقام طالبان.

وقد صعدت مذاك الحركة المتمردة من هجماتها وسيطرت على مناطق ريفية شاسعة ومعابر حدودية في أنحاء البلاد.