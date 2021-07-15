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إيلاف من الرباط: عد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة "فيروس كورونا " المستجد في المغرب بأنها " مقلقة"،عقب التسارع الذي يعرفه عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ، بما فيها الحالات الحرجة.

وقال العثماني ، في كلمة استهل بها مجلس اجتماع مجلس الحكومة ،الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية التناظر المرئي ،إن مواجهة هذه الوضعية يستدعي توخي المزيد من الحيطة والحذر، وبذل جهد مضاعف من قبل الجميع على مستوى التواصل والتوعية والتحسيس.

من جهتها،أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء،عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أنه “حيث إن المساجد مفتوحة .. للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل”، مبرزة أن “هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد”.

يشار الى أن عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 عرف خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا متزايدا ، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه الحالات 547 ألفا و273 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 527 ألفا و 256 حالة،بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9404 حالة.



