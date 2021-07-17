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ايلاف من لندن : كشف ناطق عسكري عراقي السبت تفاصيل القبض على المتهم الرئيسي بقتل الخبير الامني هشام الهاشمي، وتبرأت قبيلته من فعلته وسط دعوات دولية ومحلية لتقديم من يقف وراء قتل الناشطين الى العدالة.

وأشار اللواء يحي رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أن العمل على ملاحقة قتلة الخبير الأمني الاستراتيجي هشام الهاشمي في 6 تموز يوليو عام 2020 استمر سنة كاملة بمتابعة من الكاظمي شخصيا.

وأضاف أن "اعتقال قتلة الهاشمي انتصار كبير للقوات المسلحة".. لافتاً إلى أن "الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق أديا إلى فك خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني". وقال في تصريحات للاعلام الرسمي العراقي تابعتها "ايلاف" أن العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة .. مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لن تتوانى عن ملاحقة قتلة الصحافيين والناشطين".

وعبر الناطق العسكري عن الاسف لان يكون قاتل الهاشمي عنصرا من القوات الأمنية.. موضحا بان عقوبة قاتل الهاشمي ستكون مشددة كونه ضابطاً في القوات الأمنية.

القاتل أعتقل في الناصرية

وفي آخر المعلومات عن عملية الاعتقال فقد كشف مصدر امني مطلع ان اليوم ان قوة خاصة يقودها الفريق الاول الحقوقي أحمد أبو رغيف رئيس اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية تولت مراقبة وتتبع قتلة الهاشمي وقامت بأعتقاله في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد).

وبحسب اعترافات قاتل الهاشمي وهو احمد حمداوي عويد الكناني (36 عاما) فانه من مواليد عام 1985وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون دون ذكر اسمها وهي تسمية تطلق على المليشيات الموالية لايران.

واشار الى انه "تعين في سلك الشرطة في عام 2007 ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية" وقال "تجمعنا في منطقة البو عيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

واضاف في تسجيل مصور بثته قناة "العراقية" التلفزيونية الرسمية انه قاد مجموعة تضم أربعة مشتبه بهم آخرين لا يزالون هاربين لتعقب الهاشمي وقتله.. موضحا بالقول"سحبت مسدسي الحكومي وأطلقت أربع رصاصات عليه وانسحبت والمجموعة الى مدينة الصدر بضواحي بغداد الشمالية " دون أن يذكر الدافع وراء ذلك.

قبيلة القاتل تتبرأ منه

ومن جهتها أعلنت قبيلة كنانة تبرؤها من أحمد حمداوي عويد الكناني قاتل الهاشمي مطالبة بانزال القصاص العادل منه ومن خطط له.

وقال الشيخ عدنان الدنبوس شيخ عام قبيلة كنانة في بغداد اليوم في بيان تابعته "ايلاف" انه "باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة قبيلة التضحيات (..) نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو (احمد حمداوي عويد معارج) المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي".

وشدد بالقول "نعلنها بصراحة وبدون ترد من قول كلمة الحق (كنانة لايمثلها القتلة والمجرمون).. وطالب السلطات التنفيذية والقضائية بانزال اشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له امام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء".

دعوات دولية ومحلية

وعبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث عن ترحيبه بعرض اعترافات قاتل الهاشمي.

وقال المبعوث الاوروبي في تغؤريدة على موقع "تويتر" تابعتها "ايلاف" "أرحب بإعلان إلقاء القبض على مشتبه رئيسي في جريمة قتل هشام الهاشمي".

وشدد على ان "المساءلة الكاملة والعدالة مطلوبتان في هذه القضية وغيرها من القضايا".

أما نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المقيم في المنفى فقد كتب تغريدة على "تويتر" قائلا "القبض على قاتل #هشام_الهاشمي خبر يدعو للتفاؤل ونأمل أن يفضي الى القبض على المزيد من القتلة مستقبلاً وما أكثرهم !!! لكن شعب العراق ينتظر الرواية كاملة، ولا مغزى من عرض ضابط شرطة يعترف بجريمة القتل، دون تحديد الدوافع من وراء الجريمة والجهات المليشياوية المستفيدة والضالعة فيها .. ضابط الشرطة مجرد أجير والقاتل الحقيقي لازال مختفيا عن الانظار حتى يكشف عنه مصطفى الكاظمي فهل سيفعل؟".

وأضاف ان "شجاعة الكاظمي على المحك وعليه ارضاء الشعب وليس المليشيات او احزاب السلطة والجهات الضاغطة الاخرى .. ادعوه ان يمضي في كشف اللحقائق المجردة لا يخشى في ذلك لومة لائم اما شعب العراق فلن يرضى بأقل نتها".

شدد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم على ضرورة العمل على اعتقال من يقف وراء عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحافيين.

وقال الحكيم في بيان تابعته "ايلاف" إن "اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي عمل بطولي يمثل انتقالة نوعية في الأداء الاستخباري المعلوماتي لدى أجهزتنا الأمنية البطلة".

وأكد أن "نجاح هذا الجهد مدعاة لترسيخه وتعزيزه بخطوات مماثلة لاعتقال من يقف وراء عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحافيين وأصحاب الرأي الحر في عموم العراق كي لا يذهب دم مظلوم سدى".

وطالب الحكيم بإعلان نتائج التحقيق في كثير من الحوادث والقضايا التي حصلت لاسيما فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين في ذي قار وغيرها وتقديم المتسببين إلى العدالة مشيدا بأي جهد يسعى لإحقاق الحق والانتصاف لدم المظلومين وعوائلهم وأيتامهم".

وكان الكاظمي قد اعلن الجمعة القبض على قتلة الهاشمي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" انه قد "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء.

اغتيال بعد تهديدات مليشياوية

والهاشمي المولود في التاسع من مايو أيار عام 1973 هو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة ومختص بملف تنظيم داعش وانصاره.

وفي السادس من يوليو 2020 اغتال ثلاثة مسلحين يستقلون دراجات نارية الهاشمي باطلاق النار عليه عليه وهو داخل سيارته أمامَ منزله بمنطقة زيونة في بغداد وذلك بعد ايام من تلقيه تهديدات من قياديين في كتائب حزب الله العراقي الموالية لايران حيث توعده القيادي في الكتائب أبو علي العسكري قائلاً "سوف أقتلك في منزلك" بعد ان انتقد الهاشمي العسكري واسمه الحقيقي هو "حسين مؤنس" باعتباره مسؤولاً عن "أزمات سياسية بين مؤسسات الدولة العراقية الرسمية وخلايا وشبكات اللا دولة المسيطرة على الدولة العراقية".

يشار الى ان العراق قد شهد انتفاضة شعبية غير مسبوقة في معظم محافظات البلاد اندلعت في الاول من تشرين الاول اكتوبر 2019 ضد الفساد وانعدام الخدمات ومعارضة الهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد واسفرت عن مقتل 560 متظاهرا واصابة 21 الفا اخرين من المحتجين ورجال الامن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتولي الكاظمي رئاستها ليعلن عن اجراء انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المحتجين.