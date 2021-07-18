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إيلاف من لندن: أعلن مقر داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء ووزير الخزانة سيعزلان أنفسهما الآن بعد الضجة حول خططهما لتجنب البقاء في المنزل بعد اختبار كورونا الإيجابي لوزير الصحة ساجد جاويد.

وبعد إصابة وزير الصحة المعين حديثًا، بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي، كان يُعتقد أن عددًا من الوزراء والمسؤولين الآخرين قد يضطرون أيضًا إلى عزل أنفسهم.

قال داونينغ ستريت في البداية إن السيد بوريس جونسون والسيد ريشي سوناك سيخضعان لخطة تجريبية حيث سيتم اختبارهما يوميًا وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى الحجر الصحي.

وبعد ضجة واسعة النطاق هذا الصباح، تم الإعلان الآن عن أن الرجلين سيعزلان نفسيهما بعد كل شيء.

وقال متحدث باسم إدارة التتبع والاختبار التابعة لهيئة الصحة الوطنية العامة إنه تم الاتصال برئيس الوزراء ووزير الخزانة لإبلاغهما انهما كانا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كوفيد وبالطبع هو زير الصحة.

لقاء جاويد جونسون

وذكرت صحيفة (صنداي تايمز)، اليوم أن الوزير جاويد أجرى لقاءً "طويلاً" مع رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الجمعة.

وكان وزير الصحة تحدث بدون كمامة في مجلس العموم بعد ظهر الاثنين الماضي، لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد اعتبارًا من يوم غد الاثنين 19 يوليو/تموز، بما في ذلك الوضع الالزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي.

وعاد جاويد إلى مجلس العموم في اليوم التالي للإجابة على أسئلة النواب.

وتبرر الحكومة رفع تدابير العزل بنجاح حملة التلقيح التي أطلقت في ديسمبر/ كانون الأول، وسمحت لأكثر من ثلثي البالغين بإنهاء التطعيم بالكامل و"أضعفت" الصلة بين المرض والاستشفاء والوفاة، ما مكن نظام الصحة العامة من مواجهة هذه الأزمة.

ومع ذلك يستمر عدد الاصابات في الارتفاع، بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى والمنتشرة بقوة في المملكة المتحدة. وسجلت البلاد 50 ألف حالة يومية الجمعة في أرقام غير مسبوقة منذ كانون يناير الماضي.

وتظهر أحدث الأرقام أن أكثر من 500 ألف شخص تعرضوا لضغوط من تطبيق هيئة الصحة الوطنية العامة NHS في غضون أسبوع ، مما أدى إلى مخاوف من إجبار الملايين على ترك العمل مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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