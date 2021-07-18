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سويتو ،جوهانسبورغ : حضر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الأحد عمليات تنظيف بعد أعمال العنف المروعة التي وقعت خلال الأسبوع الجاري، بينما حذرت حكومته من المسؤولين عن تأجيج توتر عرقي.

واتهم أنصار رئيس الدولة السابق جاكوب زوما، الذي أودع السجن أخيرا، بإثارة الفوضى في الأيام الأخيرة، التي وصفها رامابوزا بأنها محاولة مدبرة لزعزعة استقرار البلاد.

تجول الرئيس رامابوزا (68 عاما) الذي كان يرتدي سترة جلدية بألوان علم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، في مركز للتسوق مدمر في سويتو مدينة الصفيح الهائلة بالقرب من جوهانسبرغ. وقال "نعترف بحدوث تقصير (...) سنجتمع لإجراء فحص مناسب للأحداث الأخيرة".

ويحتفل سكان جنوب إفريقيا الأحد بيوم مانديلا تكريما لأول رئيس بعد إحلال الديموقراطية في البلاد، في فرصة ليشمروا عن سواعدهم ويخصصوا بعض الوقت للعمل الجماعي.

وغرقت البلاد في أعمال عنف استمرت أكثر من أسبوع وقتل خلالها 212 شخصا على الأقل. ونهب لصوص مراكز تجارية بينما أحرقت مجموعات مجهولة مصانع ومستودعات وأغلقت الطرق التي تعتبر استراتيجية للاقتصاد.

واندلعت أعمال العنف بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرا لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد.

ويواجه رامابوزا ضغوطا متزايدة لأنه لم يتم اعتقال سوى واحد من الذين يشتبه بأنهم دبروا ما وصفته السلطات بمحاولة "تمرد" تسببت بأضرار تقدر بنحو مليار يورو.

وفي مقاطعة كوازولو ناتال الأكثر تضررا، أصبح الوصول إلى المواد الأساسية مصدر قلق في المناطق المتضررة حيث تم تدمير العديد من المتاجر وبقي البعض الآخر مغلقا.

وتقوم جمعيات ومواطنون عاديون بتعبئة لتأمين الطعام للاكثر فقرا كما يحدث في كنيسة في دوربان الميناء الكبير الواقع على المحيط الهندي، حيث كدس المتطوعون خبزا وخضروات طازجة لتوزيعها، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس صباح الأحد.

وحذر وزير الشرطة بيكي سيلي من "أعمال دفاع عن النفس" بعد اتهام سكان في فينيكس وهي مدينة صفيح قريبة من دوربان معظم الذين يعيشون فيها جنوب أفارقة من أصل هندي، بمهاجمة مواطنيهم السود.وقال '' سيتم نشر فريق متخصص من عشرة شرطيين هناك للتحقيق في موت عشرين رجلاً في ملابسات مثيرة للشبهات في هذه الضاحية خلال الأسبوع الجاري''.

وحذر وزير الشرطة "إذا كنا قد سمعنا أن البعض يخضعون لفرز عنصري عند الحواجز التي نصبت في المنطقة، وأن أشخاصا بينهم رجال شرطة يتعرضون للترهيب وفي الحالات القصوى، يتعرضون للضرب أو يتم تفتيش سياراتهم وإضرام النار فيها" ، فهذه بكل بساطة "سلوكيات اجرامية لن يتم التسامح معها".

وأغلق عدد كبير من الشواطئ حول دوربان بسبب مخاوف من تلوث محتمل بعد تسرب مادة كيميائية في مصنع محترق.

ويخشى قطاع الأعمال وخصوصا السياحة التي كانت تمثل 7 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي قبل انتشار وباء كوفيد، أن تضر صور العنف بسمعة جنوب إفريقيا وتعوق الاستثمار في هذا البلد.

في دوربان خصوصا ترغب الشركات في الحصول على ضمانات أمنية. وقالت زانيلي خومو من غرفة تجارة وصناعة دوربان لفرانس برس "يبدو أن الأسوأ مر لكننا ما زلنا نشعر بالخوف".

من جهته، صرح سياندا نيكسومالو مدير مدرسة، وهو يزيل أنقاض مركز للتسوق دمر بالقرب من دوربان أن "العالم يتابعنا باهتمام بلا شك لكن يجب أن نتذكر أن جنوب إفريقيا لديها الكثير من الأشخاص الطيبين والقصص الرائعة لترويها".

في غضون ذلك ، تستأنف غدا الإثنين محاكمة رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما (79 عاما) المتهم بالفساد بعدما أثار سجنه أعمال عنف هزت البلاد هذا الأسبوع وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

ويحاكم رئيس الدولة السابق في قضية رشاوى تعود إلى أكثر من عشرين عاما. وهو متورط في العديد من الفضائح والاتهامات بالفساد.

واندلعت أعمال العنف في التاسع من يوليو( تموز) اليوم التالي لدخوله السجن بتهمة ازدراء القضاء، في معقله في كوازولو ناتال (شرق) قبل أن تمتد إلى جوهانسبرغ على خلفية البطالة المستشرية والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كوفيد.

وكان قد أُدين في نهاية يونيو(حزيران)لرفضه مرارا الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقق في فساد الدولة في عهده (2009-2018).ويتهم أنصار زوما بإثارة فوضى في الأيام الأخيرة، وصفها الرئيس رامابوزا بأنها محاولة مدبرة لزعزعة استقرار البلاد.

ويحاكم الرئيس السابق الإثنين افتراضيا أمام محكمة بيترمارتسبرغ (شرق) لمواجهة 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في 1999، عندما كان نائبا للرئيس.وهو متهم بحصوله على أكثر من أربعة ملايين راند (أو 235 ألف يورو بالسعر الحالي)، ولا سيما من مجموعة تاليس الفرنسية إحدى الشركات التي حصلت على العقد الضخم بقيمة نحو 2,8 مليار يورو.كما تتم مقاضاة المجموعة الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية بتهمة الفساد وتبييض الأموال. ونفى زوما كما تاليس، هذه الاتهامات على الدوام.

ستكون الجلسة افتراضية إذ أن زوما لن يخرج من السجن لحضورها. مع ذلك قد يتظاهر مؤيدو زوما أمام المحكمة، كما يفعلون بانتظام لدعمه.

وعلى الرغم من فضائح الفساد العديدة التي لطخت رئاسته، لا يزال زوما يحظى بنفوذ كبير لا سيما في بلد الزولو الذي يتحدر منه ولكن أيضا داخل حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم.

وقال المحلل رالف ماثيكغا لوكالة فرانس برس إن القضاة لن يخضعوا "لضغوط سياسية"، وأن "على الآلة القضائية مواجهة العاصفة".

ويحذر سيفو سيبي من جامعة كوازولو ناتال" من أن الناس سيراقبون سلوك القضاة، وإذا شعروا بأن العدالة لن تتحقق فسيحتجون".

وتم بالفعل تأجيل هذه المحاكمة مرات عدة، بعد أن قدم الرئيس السابق عدة طعون. خلال جلسة الاستماع السابقة في مايو(أيار)، أعلن زوما أنه سيدفع ببراءته قبل أن يتم تأجيل المداولات بسرعة.

وطالب فريق الدفاع عن زوما باستبدال محامي الادعاء بيلي داونر، متهما إياه بانه منحاز. وأمام حشد من المناصرين قرب قاعة المحكمة اكد الرئيس السابق أنه لا يسعى لتأجيل مواصلة المحاكمة.وقال الادعاء لوكالة فرانس برس "سندعو بقوة لرفض هذا الطلب".

وأُرغم زوما على الاستقالة في 2018 بعد الكشف عن سلسلة فضائح. وقد وعد خلفه رامابوزا بالقضاء على الفساد، وعلى لجنة لمكافحة الفساد الاستماع إلى أقواله.ويعتزم الادعاء استدعاء أكثر من 200 شاهد خلال المحاكمة.