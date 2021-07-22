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طهران: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس بدء تشغيل خط الأنابيب الذي يتيح للجمهورية الإسلامية تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان، وبالتالي تفادي مرور الناقلات عبر مضيق هرمز ومياه الخليج.

وأطلق روحاني في كلمة متلفزة خلال تدشين مشاريع نفطية عبر تقنية الاتصال المرئي "بدء العمل بخط أنابيب نقل النفط من كوره (جنوب غرب) الى جاسك (جنوب شرق) بطول ألف كيلومتر، وتشغيل منصة التصدير في منطقة مكران".