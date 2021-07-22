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مدريد: تمكّن أكثر من 230 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء من عبور السياج الذي يفصل بين المغرب ومدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا شمال المغرب قبل فجر الخميس، كما أعلنت السلطات الإسبانية.

وأفادت عن "تدفق هائل" لأكثر من 300 مهاجر حاولوا عبور الحدود في الساعة 06,50 ونجح 238 منهم في تسلق السياج، وجميعهم ذكور.