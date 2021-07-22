قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: حضّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد تقارير عن استخدام العديد من الحكومات برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسّس على ناشطين وصحافيين وغيرهم.

ولدى سؤالها عن التقارير المرتبطة باستخدام برنامج بيغاسوس على نطاق واسع، قالت ميركل أنّه "من المهم" ألّا تقع "البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة في الأيدي الخطأ".