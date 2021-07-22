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إيلاف من لندن: طُلب في مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، إلى نائبة عمالية، مغادرة قاعدة المجلس بعد إصرارها على موقفها بأن بوريس جونسون "كذب مرارًا وتكرارًا" أثناء الوباء.

وغردت العضو السابق في حكومة الظل العمالية دون بتلر بعد مغادرتها القاعة بطلب من نائبة رئيس مجلس العموم، قائلة إنها "لن تتوقف أبدًا عن قول الحقيقة للسلطة".

وقالت وزيرة الظل السابقة دون للنواب إن "الفقراء في البلاد دفعوا حياتهم لأن رئيس الوزراء قضى الأشهر الثمانية عشر الماضية في تضليل هذا المجلس والبلاد".

تضليل

ثم أثارت النائبة العمالية ادعاءات متنازع عليها من قبل رئيس الوزراء أثناء الوباء ، بما في ذلك قطع الصلة بين الإصابة بفيروس كورونا والوفاة، وقالت إنه أمضى الثمانية عشر شهرًا الماضية في تضليل هذا المجلس والبلاد كلها.

وقالت باتلر: "من الخطر الكذب في جائحة". وأضافت: "أشعر بخيبة أمل لأن رئيس الوزراء لم يأت إلى مجلس النواب لتصحيح السجل وتصحيح حقيقة أنه كذب على هذا المجلس والبلد مرارا وتكرارا".

وخلال إعطاء مداخلة النائبة العمالية، قاطعتها نائبة رئيس مجلس العموم المؤقتة جوديث كامينز، في البداية وطلبت منها "التفكير في كلماتها" و "ربما تصحيح السجل". واجابت النائبة: "ماذا تفضلين .. رجلاً ضعيفة أم ساقا مقطوعة؟"

الكذبة

وتابعت: "في نهاية اليوم، كذب رئيس الوزراء على هذا المجلس مرارًا وتكرارًا. من المضحك أننا نقع في مشكلة في هذا المكان لأننا نطلق على الكذبة بدلاً من الشخص الذي يكذب".

وتدخلت نائبة رئيس مجلس النواب المؤقت السيدة كامينز في قضية باتلر للمرة الثانية، وطلبت منها مرة أخرى "التفكير" و "سحب" تعليقاتها.

وأجابت باتلر بعد ذلك: "لقد فكرت في كلامي ويجب على شخص ما أن يقول الحقيقة في هذا المجلس أن رئيس الوزراء قد كذب".

ثم شرعت السيدة كامينز في قراءة بيان أُمر فيه بتلر "بالانسحاب فورًا من مجلس النواب لبقية جلسة اليوم". وبعد ذلك، تركت النائبة العمالية مقعدها على مقاعد المعارضة وخرجت من الغرفة.

يشار إلى أنه بموجب قواعد السلوك البرلمانية، لا يجوز لأحد النواب أن يدعو آخر بالكاذب. واستمر عقاب باتلر لما يزيد قليلاً عن ساعة، قبل أن يفض مجلس العموم لقضاء العطلة الصيفية.

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