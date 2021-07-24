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ضبط رجل إندونيسي مصاب بفيروس كورونا على متن رحلة جوية بعد أن صعد إلى الطائرة متخفيا بثياب امرأة.

وقد ارتدى الرجل نقابا، وكان يحمل جواز سفر زوجته.

وأثار الرجل الشكوك حين بدل ملابسه اثناء الرحلة، مما أثار شكوك إحدى المضيفات فبلغت طاقم الطائرة.

وقد فرضت معظم شركات الطيران قيودا على السفر خلال عطلة عيد الأضحى التي بدأت في 19 يوليو/تموز.

وقالت الشرطة للصحفيين إنها ألقت القبض على الرجل بعد هبوط الطائرة وأخضع لفحص كورونا، وبعد اكتشاف إصابته طلب منه عزل نفسه.

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ويأتي هذا الحادث وسط قيود صارمة مفروضة على السفر في إندونيسيا التي اصبحت بؤرة للفيروس في آسيا، حيث سجلت فيها مؤخرا 50 ألف إصابة يوميا.

وقد اكتظت المستشفيات بالمصابين في الأسابيع الأخيرة وعانت من نقص في التجهيزات ومنها الأكسجين.

وأصيب ما يقارب ثلاثة ملايين من سكان البلاد بالفيروس وتوفي أكثر من 72 ألف شخص نتيجة العدوى .

ويرجع الانتشار الكبير للفيروس إلى بطء عملية التطعيم ضد المرض والانتشار السريع لفصيل دلتا .

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