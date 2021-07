إيلاف من لندن: اعتذر وزير الصحة البريطاني المتعافي من كورونا عن قوله إن على الناس ألا "يخافوا أو يتذمروا" بعد الآن من فيروس كورونا، لكن كلامه أثار استياء في المجتمع البريطاني.

وأعلن جاويد، أمس السبت، أنه "قد تعافى بالكامل" من فيروس كورونا بعد إصابته به منذ 8 أيام. ودعا الناس إلى تلقي اللقاح المضاد لكورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الضروري أن "نتعلم كيف نتعايش مع هذا الفيروس، وألا نتذمر خوفا منه".

وقال ساجد جاويد إنه حذف التغريدة التي كان نشرها يوم السبت ليقول إنه تعافى تمامًا بعد أسبوع من اختبار كورونا الذي اضطره للعزل المنزلي. وأضاف: "كنت أعرب عن امتناني لأن اللقاحات تساعدنا على المقاومة كمجتمع، لكنه كان اختيارًا سيئًا للكلمة وأنا أعتذر بصدق".

وتابع وزير الصحة التي انهى فترة العزل المنزلي: "مثل الكثيرين، لقد فقدت أحباء لهذا الفيروس المروع ولن يقلل من تأثيره أبدًا."

حل السيد جاويد محل مات هانكوك كوزير للصحة في يونيو الماضي، بعد استقالة هانكوك بعد نشر لقطات تلفزيونية تلفزيونية أظهرت أنه يقبل أحد مساعديه في انتهاك لقيود فيروس كورونا.

I've deleted a tweet which used the word "cower". I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society, but it was a poor choice of word and I sincerely apologise.



Like many, I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact.