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إيلاف من الرباط:أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا، اليوم الثلاثاء بالرباط،قرار بلاده فتح قنصلية بالعيون كبرى مدن الصحراء المغربية يوم الخميس المقبل .

وذكر الوزير المالاوي، خلال مؤتمر صحافي،عقب مباحثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده قررت أيضا افتتاح سفارة بالرباط.

وجدد الوزير الملاوي التأكيد على دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها و لوحدتها الترابية.

من جهة اخرى ، اعرب الوزير المالاوي عن امتنان بلاده للملك محمد السادس، على الهبة التي قدمتها بلاده والتي تتكون من معدات صحية لفائدة أكثر من عشرين بلدا افريقيا تنتمي لجهات القارة الخمس.

وأشاد الوزير المالاوي ، في ذات السياق، بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 من طرف المغرب، معتبرا أنها "مبادرة تؤكد مرة أخرى مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الجائحة".

وبشأن العلاقات بين البلدين، قال الوزير ندوا مكاكا إن "بلدينا تربطهما علاقات تقليدية قائمة على الأخوة المتبادلة"، مشيرا إلى أن محادثاته مع الوزير بوريطة همت أيضا الاستثمارات الثنائية و "قضايا راهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدعم المتبادل بالمنظمات الدولية والقارية".