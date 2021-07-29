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بغداد: قتل خمسة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، فجر الخميس إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك خلال "تأديتها مهمة قتالية"، وفق ما ورد في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية نعت فيه العسكريين.

وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن المروحية "تعرضت لنيران مباشرة ما أدى إلى احتراقها في الجو وسقوطها"، حينما كانت تقوم بمهمة "حماية ومراقبة أبراج الكهرباء إلى جانب مروحية أخرى عند الواحدة بعد منتصف الليل".

وسيجري تشييع العسكريين الخمسة في قاعدة كركوك الجوية، وفق المصدر.

وتتعرض شبكة نقل الطاقة في العراق غالباً لهجمات، وتتهم السلطات "إرهابيين" يصعب معرفة من يقف وراءهم، بالوقوف خلف تلك الهجمات.

وتشهد منطقة جنوب كركوك (شمال) بانتظام عمليات للجيش العراقي والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يملك خلايا نائمة في المنطقة، لا سيما جبال حمرين الواقعة بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك.

وكان الجيش العراقي أطلق قبل يومين عملية "أمنية وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (...) وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق"، وفق خلية الإعلام الأمني.

وسيطر تنظيم الدول الإسلامية في 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا. وأعلن العراق انتصاره رسمياً على التنظيم في العام 2017، إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا في المناطق الجبلية لا سيما في كركوك وصلاح الدين. وتبنّى التنظيم كذلك تفجيراً انتحارياً في بغداد في 19 تموز/يوليو، قتل فيه 30 شخصاً.