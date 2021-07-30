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إيلاف من لندن: توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن أعراض كوفيد خلال الأيام الأولى من الإصابة تختلف بين الفئات العمرية وكذلك بين الرجال والنساء.

وتم إجراء الدراسة، بواسطة باحثين (كينغز كوليدج) اللندنية، ونشرت في مجلة (The Lancet Digital Health)، باستخدام بيانات من تطبيق أعراض كورونا المعروف باسم (ZOE COVID Symptom Study).

وفحص الباحثون 18 عارضا من بينها فقدان حاسة الشم وألم في الصدر وسعال مستمر وآلام في البطن وبثور على القدمين. وكان تم جمع البيانات بين أبريل وأكتوبر من العام الماضي.

ووجدوا أن فقدان حاسة الشم لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لم يكن كبيرًا ولم يكن له صلة على الإطلاق بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. لكن هذه الفئات العمرية الأكبر سنًا كانت أكثر عرضة للإصابة بالإسهال.

سعال

وبالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، كان للسعال المستمر أهمية أكبر للكشف عن كورونا COVID-19 وكان للقشعريرة أو الرعشات أهمية أقل مقارنة بالأفراد الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكبر.

وكانت آلام الصدر وآلام العضلات غير العادية وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم هي السمات الأكثر صلة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا.

ومثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا، وجد أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 80 وما فوق يعانون من آلام في الصدر وآلام غير عادية في العضلات من بين الأعراض الأكثر صلة بهم، ولكن أيضًا الإسهال والتهاب الحلق وألم العين والقشعريرة أو الرعشة.

الحمى

وفي حين أن الحمى من الأعراض المعروفة للمرض، إلا أنها لم تكن سمة مبكرة للفيروس في أي فئة عمرية. وكان الرجال أكثر عرضة للإبلاغ عن ضيق في التنفس والتعب والقشعريرة والحمى.

كما كانت النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن فقدان حاسة الشم وألم في الصدر وسعال مستمر.

وبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و39 عامًا، كان فقدان الرائحة وألم الصدر وآلام البطن وضيق التنفس ووجع العين هي الأعراض الأكثر صلة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإبلاغ الذاتي.

وفقًا لموقع هيئة الصحة الوطنية العامة NHS على الويب، تتمثل الأعراض الرئيسية لكورونا COVID-19 في ارتفاع درجة الحرارة وسعال مستمر جديد وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق.

الأعراض المبكرة

وقالت كلير ستيفز، كبيرة المؤلفين والقارئ في كينغز كوليدج لندن: "من المهم أن يعرف الناس أن الأعراض المبكرة واسعة النطاق وقد تبدو مختلفة لكل فرد من أفراد الأسرة أو الأسرة.

وأضافت: "يمكن تحديث إرشادات الاختبار لتمكين التقاط الحالات في وقت مبكر ، لا سيما في مواجهة المتغيرات الجديدة القابلة للانتقال بشكل كبير. ويمكن أن يشمل ذلك استخدام اختبارات التدفق الجانبي المتاحة على نطاق واسع للأشخاص الذين يعانون من أي من هذه الأعراض غير الأساسية."

وقال الدكتور مارك مودات، وهو محاضر كبير في كينغز كوليدج لندن، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن "معايير تشجيع الأشخاص على الخضوع للاختبار يجب أن تكون شخصية باستخدام معلومات الأفراد مثل العمر".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، يمكن النظر في مجموعة أكبر من الأعراض، لذلك يتم أخذ المظاهر المختلفة للمرض عبر المجموعات المختلفة في الاعتبار".

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