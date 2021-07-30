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إيلاف من لندن: أبلغت المملكة المتحدة عن 29622 حالة إصابة جديدة و68 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ووفقًا لبيانات حكومية، تقارن الأرقام مع 31117 إصابة و85 حالة وفاة تم الإعلان عنها أمس الخميس، بينما تم الإبلاغ عن 36389 إصابة و64 حالة وفاة في مثل هذا اليوم الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط الإصابات لمدة سبعة أيام بنسبة 36.1٪ عن الأسبوع السابق، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 25.1٪.

ومنذ أن بدأ الوباء، توفي ما مجموعه 129،583 شخصًا في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من اختبار COVID الإيجابي.

وفقًا لأحدث البيانات، تم إدخال 927 مريضًا من مرضى كورونا إلى المستشفى في 26 يوليو، وكان هناك 6341 حالة دخول في الأيام السبعة الماضية - بزيادة أسبوعية بنسبة 18.9٪.

جرعات لقاح

وفي غضون ذلك، تلقى 42410 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا أمس الخميس، ليصل المجموع الكلي إلى 46775.525.

كما حصل 180155 على حقنة ثانية، مما يعني أن 37،962،407 قد تم تلقيحهم بالكامل الآن.

يأتي ذلك مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية/ لكنها انخفضت في اسكتلندا، وفقًا لآخر التقديرات.

وتظهر البيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أنه في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، قُدر أن شخصًا واحدًا من كل 65 شخصًا مصابًا بكورونا في إنكلترا.

كان المعدل حوالي واحد من كل 65 شخصًا في أيرلندا الشمالية، وحوالي واحد في 160 ويلز.

لكن النسبة المئوية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في اسكتلندا انخفضت في ذلك الأسبوع، وحوالي واحد من كل 110 مصاب بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإصابة في إنكلترا في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، إلا أن هناك "مؤشرات محتملة على أن معدل الزيادة ربما يكون قد تباطأ"، على حد قول مكتب الإحصاء الوطني.



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