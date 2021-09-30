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باريس: قضت المحكمة الجنائية في باريس بالسجن لعام واحد نافذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض بحقه، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012، في قضية تُسمى "بيغماليون".

وواصلت رئيسة المحكمة تلاوة الحكم ظهرًا قبل النطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق والأشخاص الـ13 الذين مثلوا إلى جانبه في إطار هذه القضية، ودينوا جميعًا بالمساعدة على تمويل غير مشروع لحملة إنتخابية.

وأضافت كارولين فيغيه أنّ نيكولا ساركوزي الذي تغيّب عن جلسة الخميس "واصل تنظيم تجمّعات" بعد أن "تلقّى تحذيرًا خطيًّا من خطر تجاوز" السقف القانوني .

وتابعت "لم تكن حملته الأولى فقد كانت لديه خبرة كمرشّح".

🔴 #BREAKING: Former French President Nicolas #Sarkozy has been sentenced to one year in prison for illegal campaign financing.



Our French politics editor @mperelman has more from the courthouse ⤵️ pic.twitter.com/Ga89ETo7Bo — FRANCE 24 English (@France24_en) September 30, 2021

عقوبة بالسجن وغرامة

ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. وقد طُلب إنزال بحقّه عقوبة بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت". وأصبح بذلك أوّل رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.