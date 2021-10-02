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إيلاف من تل ابيب: قال مصدر إسرائيلي كبير لـ "ايلاف" إن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا توجه إلى أذربيجان لتقديم الاستشارة والدعم للحكومة الأذرية خلال الأزمة الحاصلة اليوم مع إيران.

فقد تصاعدت الأزمة الإيرانية – الأذرية أكثر مع بدء النظام الإيراني الجمعة مناورات عسكرية تحت اسم "فاتحو خيبر" على حدودها مع أذربيجان وأرمينيا، بمشاركة مدرعات ومدفعية وطائرات مسيرة ووحدات حرب إلكترونية، بدعم ناري من مروحيات الجيش الإيراني.

واشار المصدر لـ "إيلاف" إلى أن إسرائيل أكدت لحليفتها أذربيجان أنها تقف إلى جانبها في أزمتها مع إيران، وسوف تمدها بكل مساعدة ممكنة، وهي على استعداد للمشاركة تقنيًا وجويًا لصد أي هجوم تشنه طهران على الأراضي الأذرية.

يذكر في هذا السياق أن العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل وثيقة جدًا. ففي عام 2016، اقتنت أذربيجان أسلحة وتقنيات وطائرات بلا طيار ومعدات أمنية وعسكرية مختلفة من إسرائيل، بمبلغ 800 مليون دولار.

وكان الرئيس الأذري إلهام علييف قد أعلن عن ذلك خلال لقاء جمعة برئيس وزراء إسرائيل انذاك بنيامين نتنياهو.

والجدير بالذكر أن تقارير إعلامية تؤكد امتلاك إسرائيل مطارًا عسكريًا في أذربيجان، إضافة إلى مواقع للرصد والاستطلاع والتجسس، وأنها تسيّر بشكل دائم طائرات تجسس من مطارها هذا في اتجاه ايران.

كما تقول المصادر أن طائرتين إسرائيليتين من طراز أف-35 موجودتان دائمًا في أذربيجان، وبإمكان إسرائيل استقدام عدد آخر من مقاتلاتها إلى هناك حين تدعو الحاجة.