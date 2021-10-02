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نجامينا: استخدمت الشرطة التشادية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة ضد المجلس العسكري الحاكم ضمّت مئات الأشخاص ونُظّمت أمام مقر حزب معارض في نجامينا بناء على دعوة المجتمع المدني، كما أفاد مراسل في وكالة فرانس برس.

سمحت السلطات الجمعة بتنظيم تظاهرة "واكيت تاما" وهو تحالف بين أحزاب معارضة والمجتمع المدني، لكنها طالبت بأن تكون على طريق مختلف.

وقال المعارض سوكسيه ماسرا لوكالة فرانس برس إنّ الطريق الذي سُمح بسلوكه خلال التظاهرة في وسط المدينة "بعيد جدًّا عن مقرّنا ومن الصعب جمع كافة المشاركين في هذا المكان".

تفريق المتظاهرين

وسرعان ما تمكّنت وحدة كبيرة من الشرطة من تفريق المتظاهرين الذين عادوا وتجمّعوا أمام مقر ترانسفورمرز، الحزب السياسي لماسرا.

وقال الناطق باسم الشرطة بول مانغا في تصريح لوكالة فرانس برس "لم يتم الإلتزام بالمسار المحدّد، مضيفًا أنّ "12 عنصر أمن أصيبوا وخُربت 12 عربة بالحجارة".

وقال حمزة (29 عامًا) وهو أحد المتظاهرين قرب مقر حزب ترانسفورمرز لوكالة فرانس برس "المسيرة هو حق دستوري ونريد التظاهر حيث نريد".

وأضافت أناستازي وهي متظاهرة تبلغ 28 عامًا "تم تفريقنا بعنف".

وشجب "واكيت تاما" في بيان السبت "القمع الهمجي" الذي خلّف "عشرين جريحًا بعضهم أُصيب بالذخيرة الحية". وقال إنّ التحالف "صار يحتفظ بحقّه في التظاهر دون سابق إعلام لوزارة الأمن العام".

تنظيم إنتخابات

أُعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو في 20 نيسان/أبريل إثر معارك مع متمرّدين، ليتولّى نجله الجنرال محمد ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري إنتقالي يتكوّن من 14 جنرالًا موالين لوالده.

بعد حلّه الحكومة والبرلمان وتعليقه الدستور، شكّل محمد ديبي لجنة خاصة يقودها الرئيس التشادي الأسبق كوكوني وداي مكلّفة التجهيز لمشاركة جماعات متمرّدة في حوار وطني شامل يفترض أن يمهّد لإنتخابات رئاسية وتشريعية.

عندما أعلن الجنرال وعمره 37 عامًا نفسه رئيسًا للدولة على رأس المجلس العسكري الإنتقالي، وعد بتنظيم إنتخابات خلال 18 شهرًا وبتعيين المجلس الوطني الإنتقالي خلال فترة قصيرة.