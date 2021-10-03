قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: بدأ حزب المحافظين البريطاني الحاكم مؤتمره السنوي في مدينة مانشستر، وسط مجموعة متشابكة من الأزمات تبدأ بتداعيات جائحة كورونا والخروج من الاتحاد الاوروبي ولا تنتهي عند أزمة الوقود.

وبات رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون (57 عاما) في مواجهة العديد من الجبهات حيث تسببت جائحة كوفيد – 19 والانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في أزمات عليه مواجهتها وطرحها في المؤتمر السنوي لحزبه الذي يشهد هو الآخر تراجعا على مستوى استطلاعات الرأي في مواجهة حزب العمال المعارض.

ويعتبر هذا المؤتمر الذي يقام في مانشستر، على أرض حزب العمال المعارض، أول لقاء يعقد حضوريا منذ عامين بسبب فايروس كورونا.وبالنسبة إلى الزعيم المحافظ، يمثل ذلك فرصة للتحدث أمام داعميه الأوائل شخصيا. ومن المقرر أن يلقي خطابه الأربعاء المقبل.

تصريحات

وفي تصريحات يوم الأحد، لم يستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون استمرار نقص الوقود حتى عيد الميلاد، لكنه قال إن فترة الأعياد ستكون "أفضل بكثير" من العام الماضي.

وكان جونسون يتحدث وسط أزمة الوقود المستمرة التي شهدت طوابير طويلة للحصول على الوقود وسط شراء الذعر والتي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين، ستشهد قيام سائقي ناقلات الجيش بتسليم الوقود إلى الفناء الأمامي للمساعدة في التخفيف من حدة المشكلات.

انتظار الأفضل

وقال جونسون في مقطع فيديو من حديث زيارة لنادي الشباب في مانشستر: "أنا واثق جدًا من أن عيد الميلاد هذا سيكون أفضل بكثير".

وعندما سئل إن هذا كان حدًا منخفضًا نظرًا لإلغاء عيد الميلاد العام الماضي لملايين العائلات بسبب قيود كورونا COVID-19، أجاب جونسون: "هذا البلد يقود العالم، في الواقع، في سلاسل الخدمات اللوجستية والإمداد. لقد حصلنا على سلاسل توريد جيدة جدًا، وحيثما توجد قضايا يمكننا المساعدة فيها، سنفعل كل ما في وسعنا".

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان البريطانيين رؤية أرفف فارغة في عيد الميلاد بالنظر إلى مشكلات سلسلة التوريد الحالية التي يمر بها الاقتصاد، قال رئيس الوزراء: "سنشهد فترة يكون فيها الاقتصاد العالمي، ولا سيما اقتصاد المملكة المتحدة بسبب سرعة التعافي، تمتص الطلب بسرعة كبيرة ".

انحسار الازمة

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بعد أن أصر في مقابلة مع بي بي سي على أن أزمة الوقود "آخذة في الانحسار"، على الرغم من التقارير التي لا تزال هناك طوابير طويلة للحصول على البنزين في بعض أجزاء البلاد.

وقال بريان مادرسون، رئيس اتحاد تجار التجزئة للبترول، لقناة (سكاي نيوز) ، إنه يوجد الآن "انقسام بين الشمال والجنوب". وقال: "من منطقة ميدلاندز إلى الشمال وصولاً إلى اسكتلندا، فإن حالة الساحات الأمامية هي أن أقل من 10٪ جافة وأن معظمهم يبلغون عن عودتهم إلى الأعمال العادية وانخفاض في الشراء".

أضاف: "ولكن في لندن والجنوب الشرقي ، تجاوزت النسبة 20٪ ، وأعتقد أنه من المحتمل أن تكون أكثر من 25٪ بحلول الوقت الذي انتهينا فيه من البيانات. ويتضح ذلك من خلال بقاء العديد من المواقع المستقلة جافة اليوم."

يلاحظ أن النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة المقدر بأكثر من 100000 له تأثير كبير على الاقتصاد، مع الإبلاغ عن رفوف السوبر ماركت الفارغة وتعاني سلاسل المطاعم من نقص أيضًا.

صناعة النقل

وأقر جونسون خلال مقابلته مع (بي بي سي) بأنه كان على علم بقضايا في صناعة النقل بالمملكة المتحدة لعدة أشهر.

وردا على سؤال حول تحذير من جمعية النقل البري في يونيو من حدوث أزمة كبيرة في المستقبل القريب بسبب نقص السائقين، قال رئيس الوزراء: "لقد علمنا بالنقص في النقل البري قبل ذلك بوقت طويل. لقد كانت سمة مزمنة في الطريقة التي عملت بها صناعة النقل البري ".

وقال جونسون في مقطع الفيديو الخاص به إن الحكومة ستسمح "للهجرة الخاضعة للرقابة" لمعالجة قضايا سلسلة التوريد الحالية. لكنه أصر على أن المملكة المتحدة لن تعود إلى ما وصفه بأنه "اقتصاد متدني المهارة والأجور المنخفضة" تدعمه "الهجرة غير المنضبطة".

انتاجية منخفضة

قال رئيس الوزراء إن هذا أدى إلى أن المملكة المتحدة "لديها إنتاجية منخفضة نسبيًا وأجور منخفضة للغاية وهذا ليس الطريق إلى الأمام لأننا يجب أن نكون اقتصادًا عالي الكفاءة ومرتفع الإنتاجية".

وأضاف: "سنتخذ إجراءات معقولة، وسنستخدم الهجرة الخاضعة للمراقبة كأحد الأشياء مثل أي حكومة عاقلة".

وعندما سئل عما إذا كان سيصدر المزيد من التأشيرات المؤقتة، قال جونسون إنه سيبقي "جميع الخيارات على الطاولة" لمعالجة الأزمة. قال رئيس الوزراء إنه سيحتفظ بـ "جميع الخيارات على الطاولة" لإصلاح صعوبات التسليم التي نشهدها في المملكة المتحدة.

وقال "سنتخذ كل خطوة كما تأتي ، نحن هناك لدعم الصناعات التي تواجه صعوبات، لكن الأمر متروك لهم بشكل أساسي للعمل على الطريق إلى الأمام."

سائقو الجيش

وإذ ذاك، سيبدأ سائقو ناقلات الجيش اعتبارا من يوم الاثنين في توصيل الوقود لمحطات البنزين. وتم تدرب ما يقرب من 200 جندي - من بينهم 100 سائق - مع شركات النقل هذا الأسبوع، وتعلموا كيفية ملء الناقلات ومضخات البنزين.

وسيتمكن إجمالي 300 سائق ناقلة وقود من القدوم إلى المملكة المتحدة من الخارج "على الفور" بموجب تأشيرة مؤقتة مخصصة تستمر حتى مارس.

سيتم تمديد حوالي 4700 تأشيرة أخرى مخصصة لسائقي نقل الطعام الأجانب إلى ما بعد الأشهر الثلاثة المعلنة في البداية وستستمر من أواخر أكتوبر إلى نهاية فبراير المقبل.

كما سيتم السماح لما مجموعه 5500 عامل دواجن بالدخول للمساعدة في الحفاظ على رفوف السوبر ماركت مليئة بالديك الرومي قبل عيد الميلاد.

لكن مجموعات الأعمال قالت إن خطط التأشيرات الطارئة لا تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية ، حيث تشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة لديها نقص في 100000 سائق شاحنات ثقيلة، وفقًا لجمعية النقل البري البريطانية.

مواضيع قد تهمك :