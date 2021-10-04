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جنيف: تجاوزت تجارة السلع الذروة التي سجلتها قبل انتشار الوباء، على ما أعلنت منظمة التجارة العالمية الاثنين، رافعة توقعاتها التجارية للعامين 2021 و2022 رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وبحسب التقديرات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، يتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية في السلع بنسبة 10,8 في المئة العام 2021 و4,7 في المئة العام 2022. وفي آذار/مارس، توقعت المنظمة زيادة في تجارة السلع بنسبة 8 في المئة و4 في المئة على التوالي.

ويعزى معدل النمو السنوي القوي لتجارة السلع في العام 2021 بشكل أساسي إلى الانهيار الذي شهده العام السابق، عندما وصلت التجارة إلى الحضيض في الربع الثاني.

ومن التوقع، بحسب اقتصاديي منظمة التجارة العالمية، أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع الاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة.

وعموما، ما زال التحسن في تجارة السلع متفاوتا وفقا للمنطقة. ويبدو أن مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وإفريقيا تتجه نحو الانتعاش الأكثر ضعفا من ناحية الصادرات، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أبطأ انتعاش على صعيد الواردات.