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إيلاف من دبي: اتهم متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران، اليوم الاثنين، بمحاولة مهاجمة إسرائيليين يعيشون في قبرص.

وبحسب "العربية.نت"، نفى المتحدث ماتان سيدي تقارير إعلامية عن إحباط محاولة اغتيال لها دوافع إجرامية لقطب أعمال إسرائيلي بالجزيرة، قائلا في بيان "كانت تلك حادثة إرهابية أدارتها إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين".

وقال المتحدث في تصريحات نشرها حساب رئيس وزراء إسرائيل على تويتر "خلافا لبعض المنشورات التي صدرت أمس بشأن الحدث في قبرص، فأوضح نيابة عن الأجهزة الأمنية أن هذه هي عملية إرهابية تم توجيهها من قبل إيران، استهدفت رجال أعمال إسرائيليين يسكنون في قبرص".

وأضاف "هذا ليس حدثا جنائيا، ورجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي لم يكن المستهدف".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضبط قبرص لمواطن أذربيجاني يعرف بأنه قاتل مأجور على صلة بإيران يوم الاثنين الماضي ومعه مسدس وكاتم للصوت، وكان ينوي قتل رجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغا على متن طائرته الخاصة إلى جانب رجال أعمال إسرائيليين آخرين.