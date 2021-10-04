قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: دافع وزير الخزانة البريطاني عن الزيادات الضريبية وشدد على الحاجة إلى "إصلاح" الموارد المالية للأمة مع خروج الاقتصاد من الجائحة، معلناً: "تعافينا يأتي بتكلفة".

وفي حديثه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مدينة مانشستر، اليوم الإثنين، سعى الوزير ريشي سوناك إلى التأكيد على أن الحزب لا يزال ملتزمًا بالمسؤولية المالية، على الرغم من الاقتراض الحكومي غير المسبوق وسط أزمة فيروس كورونا.

وقال سوناك في خطابه: "لا يمكن أن يكون هناك مستقبل مزدهر ما لم يتم بناؤه على أساس ماليات عامة قوية. ويجب أن أكون صريحًا معك. تعافينا له تكلفة".

وأضاف: "تبلغ نسبة ديننا القومي 100٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فنحن بحاجة إلى إصلاح مواردنا المالية العامة لأن المالية العامة القوية لا تحدث عن طريق الصدفة".

ودافع سوناك عن الزيادات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة بالفعل عن زيادة في التأمين الوطني لتمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والرعاية الاجتماعية.

ما هو غير محافظ

وقال: "بينما أعلم أن الزيادات الضريبية لا تحظى بشعبية، قد يقول البعض هذا قرار غير محافظ، سأخبركم ما هو غير محافظ: التعهدات غير الممولة، والاقتراض المتهور، والديون المتزايدة".

وأضاف: "أي شخص يخبرك أنه يمكنك الاقتراض أكثر اليوم وغدًا سوف يفرز نفسه ببساطة لا يهتم بالمستقبل." وشدد السيد سوناك على أنه يريد خفض الضرائب، ولكن أولاً "يجب إعادة مواردنا المالية العامة إلى أسس مستدامة".

ولم يستبعد وزير الخزانة احتمال زيادة فواتير ضرائب المجلس في وقت لاحق من هذا العام عندما سألته شبكة (سكاي نيوز)، بينما قال لراديو LBC إنه "لا يمكنه أبدًا التعليق على السياسة الضريبية المستقبلية".

وفي سعيه للتأكيد على رغبته في تحمل المسؤولية المالية في خطابه، قال سوناك إنه يعتقد أن اقتراض المزيد من أجل الأجيال القادمة لدفع الفاتورة أمر "غير أخلاقي".

الأيديولوجيا الطائشة

وقال في مؤتمر الحزب "أعتقد أن الأيديولوجية الطائشة أمر خطير. أنا براغماتي. أنا مهتم بما هو أصلح وليس بنقاء أي عقيدة."

وأضاف: "أنا أؤمن بالمسؤولية المالية. مجرد اقتراض المزيد من المال وتكديس الفواتير للأجيال القادمة ليس فقط غير مسؤول اقتصاديًا، إنه غير أخلاقي - لأنه ليس أموال الدولة، إنه أموالك."

وتابع سوناك إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل "تحديات" ، لكنه قال إنه سيعني على المدى الطويل أن المملكة المتحدة ستتمتع "بالرشاقة والمرونة والحرية" وتساعد في خلق "ثقافة متجددة للمشاريع".

وأشار بإيجاز إلى مشكلات سلسلة التوريد الحالية التي تعاني منها المملكة المتحدة، قائلاً إن هذه الظاهرة شوهدت "في جميع أنحاء العالم". وقال وزير الخزانة "نحن مصممون على معالجتها بشكل مباشر".

المعيشة نقطة مركزية

وأضاف سوناك أن "معالجة تكاليف المعيشة ليست مجرد لقطة سياسية، بل هي إحدى المهام المركزية لهذه الحكومة المحافظة". وأكد أيضًا توسعًا قدره 500 مليون جنيه إسترليني في الإجراءات الحكومية لمعالجة البطالة ودعم الباحثين عن عمل بعد انتهاء الإجازة.

وضمن حزمة الدعم الجديدة التي قدمها وزير الخزانة والتي تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني، هناك تمديد لخطة (Kickstart)، التي توفر التمويل لخلق وظائف جديدة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا المعرضين لخطر البطالة طويلة الأجل، حتى نهاية مارس.

كما أعلن سوناك عن تمديد خطة الدعم المستهدف لدخول اختبارات الوظائف (JETS)، لأولئك الذين ظلوا عاطلين عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، لمدة عام آخر، كما قدم عرضًا للشباب لتقديم دعم مضمون لجميع الشباب في برنامج الائتمان الشامل حتى نهاية عام 2025.

حوافز تدريب

إضافة إلى ذلك، مدد وزير الخزانة حافز الـ 3000 جنيه إسترليني للشركات لتولي المتدربين حتى نهاية شهر يناير المقبل، وسيوسع الدعم من مدربي العمل لمن هم في برنامج الائتمان العالمي، وسيعطي الأولوية لأولئك الذين تركوا الإجازة ويبحثون عن عمل في الائتمان الشامل من خلال خدمة دعم العثور على عمل حتى نهاية ديسمبر.

وستشمل الحزمة أيضًا عرضًا جديدًا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، مع وصول أفضل إلى المعلومات والإرشادات حول التخطيط للحياة اللاحقة لمن هم في العمل ، ودعم مكثف ومصمم خصيصًا لأولئك الذين فقدوا وظائفهم.

كما أعلن سوناك عن إجراءات جديدة قال إنها ستضمن بقاء المملكة المتحدة "رائدة عالمية" في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعيًا أنها قد تصل قيمتها إلى 200 مليار جنيه إسترليني سنويًا للاقتصاد على المدى الطويل.

ويتضمن ذلك صندوقًا وطنيًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني والذي سيدعم إنشاء 2000 منحة دراسية جديدة للطلاب المحرومين به".

مواضيع قد تهمك :