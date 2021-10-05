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بوخارست: أُسقطت حكومة رئيس الوزراء الروماني الليبرالي فلورين كيتسو في تصويت بحجب الثقة، ما يمهّد الطريق أمام فترة من عدم الإستقرار السياسي فيما تواجه البلاد موجة رابعة من كوفيد-19.

وتمّ تبني اقتراح سحب الثقة بأغلبية 281 صوتًا، أي أكثر بكثير من 234 صوتًا المطلوبة، وفقًا للنتائج الرسمية.

وكيتسو وهو مصرفي سابق يبلغ 49 عامًا وتولّى منصبه عقب إنتخابات كانون الأول/ديسمبر، أصبح في الأشهر الأخيرة مكروهًا من اليمين واليسار على حد سواء.

اتّحاد الخصوم

واتّحد الخصوم والحلفاء لإسقاط الحكومة، وقد صوّت النواب من اتحاد "أنقذوا رومانيا" (يمين وسط) والحزب الإشتراكي الديموقراطي الذي كان عضوًا في الإئتلاف الحكومي (الحزب الديموقراطي الإجتماعي، معارضة) وحزب اليمين المتطرّف.

وقاطع الليبراليّون (حزب الوطنيين الأحرار، في السلطة) التصويت مستنكرين التصرّف "غير المسؤول" الذي قامت به هذه الأحزاب الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء في بداية الجلسة البرلمانية مخاطبًا الأحزاب التي تقدّمت بهذا الإقتراح "ما الذي ستجنونه من إغراق البلاد في الفوضى؟".

وبموجب الدستور، سيتعيّن على الرئيس كلاوس يوهانيس (يمين وسط) تسمية رئيس وزراء جديد.