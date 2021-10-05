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إيلاف من دبي: فيما كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، اضطر مقدم البرنامج الصباحي نِك روبنسون إلى مقاطعته، والطلب منه التوقف عن الكلام، خصوصًا حين كان يجيب عن أسئلة أحد المحاورين بإجابات طويلة مليئة بالمراوغة.

وفي أثناء تقديم جونسون إجابت عن أسئلة تتناول الشأن الداخلي البريطاني، خصوصًا أزمة الوقود التي ألمت بالبلاد في الأيام الماضية، إلى أزمات حياتية أخرى مثل نقص المواد الغذائية عن الرفوف في المتاجر، وارتفاع التكاليف المعيشية في البلاد، تدخل روبنسون، وتوجه إلى جونسون مقاطعًا: «رئيس الوزراء، توقف عن الكلام. هذا البرنامج هو سؤال وجواب، وبذلك لا يمكنك أن تتحدث أنت طول الوقت، ونصغي إليك طول الوقت، إن كنت لا ترى مانعًا في ذلك".

ما كان من جونسون إلا الرضوخ.

ومعروف أن علاقة رئيس الوزراء البريطاني بهيئة الإذاعة البريطانية متوترة، خصوصًا أن ثمة ميل يميني إلى اتهام بي بي سي بالوقوف ضد بريكست.