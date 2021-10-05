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واشنطن: سيجتمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي هذا الأسبوع في زيوريخ، كما أعلن البيت الأبيض.

وسيلتقي سوليفان وجيتشي في زيوريخ لمتابعة المكالمة الهاتفية التي أُجريت في 9 أيلول/سبتمبر بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ حول طريقة "إدارة المنافسة بمسؤولية" بين البلدين.

وقالت ناطقة باسم البيت الأبيض إنّ الإجتماع سيعقد الأربعاء.

والإثنين، قالت ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إنها ستتحدّث قريبًا مع نظيرها الصيني فيما يدور نزاع تجاري ضخم لا يبدو أنه سينتهي قريبًا.

عرض مجريات الإجتماع

وأوضح البيت الأبيض أنّه بعد إجتماع زيوريخ، من المقرّر أن يزور سوليفان بروكسل وباريس حيث "سيعرض مجريات إجتماعه مع يانغ لحلفائنا وشركائنا الأوروبيين" وسيجتمع مع نظيره الفرنسي إيمانويل بون.

في المحادثة الهاتفية التي استمرت 90 دقيقة مع شي الشهر الماضي، وهي الثانية خلال ولايته، قال بايدن إنّه يريد تجنّب "نزاع غير مقصود".

توتّرت العلاقة بين واشنطن وباريس بعد إعلان تحالف استراتيجي جديد بين الولايات المتحدة وأستراليا أدّى إلى فسخ أستراليا عقدًا ضخمًا لشراء غواصات فرنسية.

من جهة ثانية، يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن باريس الثلاثاء. ويفترض أن تختتم المصالحة الفرنسية-الأميركية بإجتماع بين بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الجاري.