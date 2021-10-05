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موسكو: بدأت السلطات الروسية تحقيقات بعد نشر مقطع فيديو يظهر اغتصاب أحد السجناء، وهو تسجيل نشرته منظّمة غير حكومية تقول إنها تلقّت مئات الأدلة على حدوث تعذيب ممنهج في سجون البلاد.

ونشرت منظمة غولاغو.نت غير الحكومية مساء الاثنين على تلغرام مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يظهر رجلًا يعتدي على شاب عارٍ في الفراش مقيد اليدين والرجلين بواسطة ما يبدو أنه عصا.

ويقوم رجل ثانٍ بتصوير المشهد فيما يضغط ثالث بقطعة قماش على وجه الضحية لكتم صرخاته.

وقالت المنظّمة إنّ المشهد التُقط في 18 شباط/فبراير 2020 في وحدة طبية مخصّصة للسجناء المصابين بمرض السل في ساراتوف بوسط روسيا.

وتؤكّد المنظّمة غير الحكومية أنها تلقّت أكثر من ألف مقطع فيديو يظهر عمليّات تعذيب في سجون البلاد، وأنّ الموقوفين يتعرّضون لمعاملة سيئة لانتزاع الإعترافات أو إجبارهم على التعاون مع الحراس.

والثلاثاء، أعلنت إدارة مصلحة السجون الروسية أنّها أرسلت مفتشين إلى ساراتوف "للتحقّق من صحة" مقطع فيديو الاغتصاب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًّا على استفسار حول هذه المسألة إنّ "إجراءات جادة" ستكون ضرورية إذا تم التأكّد من "صحة" الفيديو.

فضائح السجون الروسية

وأوضح مدير المنظمة غير الحكومية فلاديمير أوسيتشكين لوكالة فرانس برس إنه تلقّى أكثر من ألف مقطع فيديو صورها في سجون عبر أنحاء البلاد سجين سابق يحمل الجنسية البيلاروسية بعدما سُجن في ساراتوف.

وبحسب مصادر مجهولة استشهدت بها وكالة إنترفاكس للأنباء ووسيلة الاعلام المحلية فغلياد-إنفو، قدم رئيس هيئة السجون في منطقة ساراتوف أليكسي فيدوتوف استقالته الثلاثاء.

وعادة ما يشهد نظام السجون الروسي فضائح تعذيب يرتكبها حرّاس أو محتجزون بناء على أوامرهم.

وبحسب أوسيتشكين الذي يعيش لاجئًا في فرنسا، فإنّ السلطات ما زالت تبذل قصارى جهدها لإخفاء هذه الإنتهاكات التي تحصل في السجون.

وقال "السلطات الروسية منافقة وستفعل كل في وسعها للنأي بنفسها عن مصنع التعذيب هذا".