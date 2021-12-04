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إيلاف من لندن: أصدرت أكاديمية بريطانية اعتذارًا بعد أن أثارت لقطات تظهر طلابًا مسلمين يصلون في الخارج في الطقس البارد غضبًا داخل المجتمع.

وأثار الفيديو الذي يظهر تلاميذ في أكاديمية أولدهام الشمالية في منطقة مانشستر الكبرى، وهم يؤدون صلاة الجمعة في الخارج رد فعل غاضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن زُعم أن معلمة "طردتهم من الفصل الدراسي".

وفي المقطع، يمكن رؤية حوالي ثمانية صبية راكعين ورؤوسهم منحنية على الرصيف، بينما يبدو أن أحد أعضاء طاقم المدرسة يرتدي سترة عالية الوضوح يراقبهم.

غضب



وقال تقرير لصحيفة (ديلي ميل) اللندنية، إنه بعد الانتهاء من صلاتهم، ما زال الأولاد يرتدون ستراتهم وأحذيتهم المدرسية، وقفوا بسرعة وبدأوا في حمل حقائبهم المدرسية. وقوبلت اللقطات بغضب واسع النطاق، حيث وصف المشاهدون الغاضبون المشاهد بأنها "مؤلمة" و "مثيرة للاشمئزاز".

وأوضحت أكاديمية أولدهام الشمالية أن الطلاب لم يتمكنوا من الصلاة في الداخل بسبب الفيضانات الشديدة التي تسببت في أضرار جسيمة وأغلقت 15 فصلاً دراسيًا. وفي بيان صدر بعد انتشار المقطع ، أصدرت المدرسة "اعتذارًا صادقًا" وأكدت فتح تحقيق.

قال طالب سابق تحدث لصحيفة (The Oldham Times) إن الأولاد كانوا يصلون أثناء استراحة الغداء يوم الجمعة الماضي في أحد الفصول الدراسية عندما طلب منهم أحد أعضاء هيئة التدريس "المغادرة".

لا خيار

وقال: ثم لم يكن أمام التلاميذ أي خيار آخر سوى أداء الصلاة في البرد لأن المدرسة لم توفر غرفة صلاة صالحة.

ويبدو أن تقريرًا آخر شاركته شركة Asian Image يؤيد هذه الرواية، حيث قالت طالبة من الطلاب الذين صلوا في الخارج، إن مدرسة غاضبة أخبرت المجموعة أنه لم يُسمح لهم بالصلاة في الغرفة التي كانوا فيها.

وقالت الطالبة: "كنا نصلي جمعة وجاءت المعلمة وأخبرتنا أنه لا يُسمح لنا بالصلاة في تلك الغرفة ، وأغلقت الباب وبدت غاضبة".

وقالت الطالبة: لقد كان لدينا غرفة للصلاة لفترة طويلة، وكان المدرسون يسمحون لنا بالذهاب إلى هناك للصلاة.

ومنذ ذلك الحين، وعد القادة المسلمون في المجتمع بالعمل عن كثب مع المدرسة لمنع وقوع أي حوادث مماثلة في المستقبل.

وقال رئيس مجلس مدينة أولدهام، أروج شاه: "عندما علمنا بالقضايا التي أثيرت في أكاديمية أولدهام الشمالية، تصرفنا بسرعة للتحدث مع المدرسة لفهم ما حدث".

تعددية وتنوع



وأضاف: بعد أن تحدثت مع قادة المدرسة، يسعدني أنهم اعتذروا لأولئك الذين تأثروا وسوف يكتبون إلى أولياء الأمور لشرح ذلك.

وقال شاه: أولدهام هي منطقة تعتز وتفتخر بتعدديتها وتنوع طيفها الاجتماعي والإنساني، وأنا أعلم أن أكاديمية أولدهام الشمالية ترى أن هذا يمثل قوة لها. وسنواصل المحادثات مع الأكاديمية حول هذا الأمر للتحقيق في الموقف بشكل صحيح."

وعلى صلة، قال المفتي هلال محمود، مسؤول تطوير مجلس مساجد أولدهام: "سنعمل عن كثب مع أكاديمية أولدهام الشمالية لضمان إمكانية تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأضاف: لدينا تاريخ قوي في أولدهام في العمل معًا عبر مجتمعات ومعتقدات مختلفة. ويجب ألا ندع أنفسنا منقسمين عند ظهور قضايا، ولكن يجب أن نعمل من خلالها في شراكة للتوصل إلى حلول سلمية.

بيان الاكاديمية



وإلى ذلك، قال متحدث باسم الأكاديمية في بيان لاحق: 'في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر للطلاب في أكاديمية أولدهام الشمالية وهم يصلون في الخارج.

وأكد: "نود أن نقدم اعتذارا صادقا. نحن فخورون بتنوعنا ولم ولن نمنع الطلاب من الصلاة أو نطلب منهم الصلاة في الخارج".

وأضاف: بينما سعينا دائمًا إلى توفير مرافق صلاة مناسبة في الأكاديمية، فإننا نعمل مع منتدى أولدهام بين الأديان ومجلس أولدهام لمعالجة القلق الذي تسببت فيه هذه المشكلة.

وختم البين قائلا: في أكاديمية أولدهام الشمالية، نعتبر تنوعنا أعظم قوتنا. سنفعل دائمًا كل ما في وسعنا لضمان حصول طلابنا وموظفينا ومجتمعاتنا على أفضل الفرص في الحياة.

