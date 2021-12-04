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باريس: أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران مساء السبت أن عشرة ملايين من مواطنيه تلقوا جرعة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وكتب فيران على تويتر "عشرة ملايين فرنسي تلقوا جرعتهم المعززة للحفاظ على حمايتهم من كوفيد. مواعيد جديدة ستظل متوافرة يوميا ليتمكن جميع الأفراد المؤهلين من تلقي جرعتهم".

وتضم فرنسا 67 مليون نسمة، وجميع من تجاوزوا 18 عاما مؤهلون لتلقي الجرعة المعززة.

وتهافت الفرنسيون على حجز مواعيد مع الإعلان قبل عشرة أيام أن جميع الراشدين باتوا يستطيعون تلقي الجرعة المذكورة.

وأوضح وزير الصحة أن لا صعوبات لوجستية من شأنها التأثير في حسن سير هذه الحملة الهادفة إلى مقاومة الموجة الخامسة من الوباء.

وكررت السلطات الصحية الجمعة أن لا مخاوف من الافتقار إلى عدد كاف من الجرعات.

واعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير، تصبح الشهادة الصحية للأفراد المعنيين غير صالحة إذا لم يتلقوا الجرعة المعززة في مهلة اقصاها سبعة أشهر من تلقيهم الجرعة السابقة.