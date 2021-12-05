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طهران: سيزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران، للمرة الأولى منذ أن خفضت الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2016، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا.

وقالت الوكالة "يصل الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران غدًا بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي".

وبحسب الوكالة فإن المسؤول الإماراتي سيلتقي خلال زيارته شمخاني "بالإضافة إل كبار المسؤولين المحلن"، موضحة أنه من المتوقع "مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة" خلال الزيارة.

وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري زار الشهر الماضي الإمارات والكويت في خطوة انفتاح جديدة على الدول الخليجية.

وزار باقري الإمارات حيث التقى في العاصمة أبو ظبي المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة خليفة شاهين المرر.

وتبادل الزيارات أمر نادر بين إيران ودول الخليج، في ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليها الطرفان، واتهام دول خليجية للجمهورية الإسلامية بالتدخّل في شؤون دول عربية أخرى مثل اليمن ولبنان.

وعلى الرغم من التوتر بين إيران والسعودية خصوصًا المتحالفة مع الإمارات، ترتبط إيران والإمارات بعلاقات جيدة على المستويين الإقتصادي والتجاري. وخفضت أبوظبي من مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016، بعد قطع السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.