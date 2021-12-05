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إيلاف من لندن: كشف رئيس الوزراء البريطاني أنه يمكن تجريد متعاطي المخدرات من الطبقة الوسطى من جوازات سفرهم ورخص القيادة الخاصة بهم في ظل حملة جديدة صارمة على استخدام الفئة أ من المخدرات.

وانتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون استخدام "ممارسات متعاطي الفئة "As" من المخدرات، وقال أعتقد يرتكبون "جريمة بلا ضحايا" بالممارسة فقط في عطلات نهاية الأسبوع.

ويعتبر البرلمان البريطاني الأدوية والمخدرات من الفئة "أ" الأكثر ضررًا، وتشمل هذه الفئة الهيروين والميثادون والكوكايين (بما في ذلك كوكايين الكراك) والإكستاسي والفطر السحري و''الكريستال ميث''.

سنتدخل بحياتهم

وقال جونسون إنه يريد اتخاذ إجراءات "تتدخّل في حياتهم" حيث اتهمهم بالتواطؤ في زيادة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأطلق حملة مدتها 10 سنوات على عصابات المخدرات في المقاطعات، وقال إنّ المخدرات تسبب "البؤس" ورفض فكرة تحرير القانون كونه يخدم هذه الفئة.

وفي نهج المسار المزدوج، سيتم توفير الموارد أيضًا لمساعدة المدمنين على التخلّص من الهيروين والكراك والمخدرات القوية الأخرى.

وفي حديث لصحيفة (صن) الشعبية اللندنية، يوم الأحد، ميز جونسون بين المدمنين والمتعاطين الإجتماعيين للمخدرات. وقال: "لا أريد أن أضعهم في صورة نمطية ولكنني أتحدّث عن مخدرات نمط الحياة. ويعتقد هؤلاء الناس يرتكبون جريمة بلا ضحايا".

وقال: "البلد مليء بضحايا ما حدث. سنبحث في طرق جديدة لمعاقبتهم. الأشياء التي ستتدخّل بالفعل في حياتهم، لذا سننظر في مصادرة جوازات السفر ورخص القيادة".

سنكون قاسيين

واليوم الأحد، قال وزير العدل دومينيك راب لبرنامج أندرو مار في بي بي سي: "لا نعتقد أن ما يسمى بتعاطي الطبقة الوسطى للكوكايين أمر جيد إلى حدّ ما، لذلك من هذا المنطلق سنكون قاسيين".

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء عن تمويل إضافي بملايين الجنيهات للشرطة لمواجهة العصابات التي تستغل الأطفال لتهريب المخدرات في بلدات ومدن المحافظات.

وستبني حزمة التمويل على نجاح (Project Adder)، وهو مخطّط تجريبي للشرطة كان له بالفعل تأثير إيجابي في تعطيل عمليات خطوط المقاطعات من خلال السماح للقوات بتخصيص المزيد من الموارد للعمليات السرية.

ومن جهتها، وصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل الهدف من المخطط بأنه "قطع رأس ثعبان" العصابات الإجرامية.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت في تموز/يوليو الماضي أنها ستنشئ وحدة جديدة للمساعدة في إنهاء الأمراض والوفيات المرتبطة بالمخدرات غير المشروعة، حيث تم إصدار الجزء الثاني من مجلة السيدة كارول بلاك المستقلة للأدوية.

وقدّرت المرحلة الأولى من المراجعة، التي نُشرت في شباط/فبراير من العام الماضي، أن هناك 300 ألف مستخدم للأفيون أو الكراك في إنكلترا، وحوالى مليون شخص يتعاطون الكوكايين سنويًا.

وفيات وخسائر

وفي الوقت نفسه، سجّلت الوفيات الناجمة عن التسمم بسبب إساءة استخدام المخدرات مستوى قياسيًا، حيث زادت بنحو 80 بالمئة منذ عام 2012.

وحدّدت إحدى الدراسات أيضًا أنّ سوق المخدرات غير المشروعة في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها 9.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا، لكنها تكلف المجتمع أكثر من ضعف هذا الرقم.

وقال تقرير إنه إذا تم الجمع بين الاعتبارات الصحية وتكلفة الجريمة والتأثيرات المجتمعية، فإنّ التكلفة الإجمالية للعقاقير غير المشروعة هي 19 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

عصابات

وانتشرت عمليات المخدرات في خطوط المقاطعات في جميع أنحاء بريطانيا في السنوات الأخيرة، حيث استغلت العصابات الإجرامية الشباب المعرّضين للخطر لتوصيل المخدرات إلى المجتمعات خارج التجمعات السكانية الرئيسية.

وغالبًا ما يعمل أفراد هذه العصابات عبر حدود السلطة المحلية، ويجبرون الأطفال على نقل الأدوية والمال لهم ويقدمون "خدمات" مثل التوصيل من الباب إلى الباب. وفي بعض الحالات، يُجبر الشباب على عبودية الديون مع العصابة، مما يجعل من المستحيل عليهم الهروب.