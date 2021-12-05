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بانجول (غامبيا): تصدّر الرئيس الغامبي المنتهية ولايته أداما بارو النتائج الجزئية للاستحقاق الرئاسي الذي نظّم السبت في البلاد، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية.

وكان بارو قد فاز في الانتخابات الماضية على الرئيس يحيى جامع وهو حاليا يتقدّم على خصمه أوساينو دربو وفق نتائج نحو 40 من أصل 53 دائرة، نشرتها عصرا اللجنة الانتخابية.

وتشمل النتائج أكثر من نصف الناخبين المسجلين، علما بأن الاقتراع يقتصر على دورة واحدة.

وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية في تصريح لصحافيين في العاصمة بانجول إن النتائج النهائية يفترض ان تعلن مساء.

وتعد الانتخابات التي تراقب عن كثب اختبارا لعملية الانتقال الديموقراطي في غامبيا التي حكمها جامع مدة 22 عاما بعد انقلاب دموي قاده في العام 1994.

ورفض جامع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الماضية واضطر في نهاية المطاف لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية تحت ضغط تدخل عسكري من قبل دول غرب إفريقيا.

وغامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا على متن زوارق.

ويعاني الغامبيون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت، ومن انقطاع المياه والتيار الكهربائي، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية .