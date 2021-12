واشنطن: توفي السناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يُعد من الوجوه البارزة في السياسة الأميركية، صباح الأحد عن 98 عاما.

كان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.

وكتب معهد إليزابيث دول الذي يحمل اسم زوجته على تويتر "نعلن بقلب حزين وفاة السناتور جوزيف دول باكرا هذا الصباح في نومه".

وتابعت التغريدة أن دول "خدم الولايات المتحدة بوفاء مدى 79 عاما".

وقالت عائلة دول في بيان إن "اميركا خسرت أحد أبطالها، لقد خسرت عائلتنا صخرتها".

وأفاد بوب دول في شباط/فبراير أنه مصاب بسرطان في الرئتين في مرحلة متقدمة.

واشاد الرئيس جو بايدن بـ"رجل دولة أميركي نادر" و"بطل حرب" و"صديق".



Bob Dole was a man to be admired by Americans. He had an unerring sense of integrity and honor. May God bless him, and may our nation draw upon his legacy of decency, dignity, good humor, and patriotism for all time.