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واشنطن: توفي السناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يُعد من الوجوه البارزة في السياسة الأميركية، صباح الأحد عن 98 عاما.

كان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.

وكتب معهد إليزابيث دول الذي يحمل اسم زوجته على تويتر "نعلن بقلب حزين وفاة السناتور جوزيف دول باكرا هذا الصباح في نومه".

وتابعت التغريدة أن دول "خدم الولايات المتحدة بوفاء مدى 79 عاما".

وقالت عائلة دول في بيان إن "اميركا خسرت أحد أبطالها، لقد خسرت عائلتنا صخرتها".

وأفاد بوب دول في شباط/فبراير أنه مصاب بسرطان في الرئتين في مرحلة متقدمة.

واشاد الرئيس جو بايدن بـ"رجل دولة أميركي نادر" و"بطل حرب" و"صديق".



Bob Dole was a man to be admired by Americans. He had an unerring sense of integrity and honor. May God bless him, and may our nation draw upon his legacy of decency, dignity, good humor, and patriotism for all time. — President Biden (@POTUS) December 5, 2021



وعلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "مهما كانت آراؤهم السياسية، فإن جميع من شاهدوا أعمال بوب دول كانوا يعجبون بشخصيته ووطنيته العميقة".

وعلق نائب الرئيس السابق مايك بنس أن "السناتور بوب دول كان رجلا عظيما عاش حياة استثنائية في خدمة أميركا وسيفتقده كثيرا كل الذين قدر لهم أن يتعرفوا عليه".

وفي المقلب الديموقراطي، حيا السناتور بيرني ساندرز ذكرى رجل "خدم بلاده بشجاعة في ساحة المعركة وبعزة في مجلس الشيوخ".

وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام في الكابيتول، على ما أفاد رئيس مكتبها.