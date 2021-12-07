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إيلاف من لندن: أدى تفجير دراجة بخارية مفخخة في مدينة البصرة العراقية الجنوبية الثلاثاء الى مصرع 4 اشخاص واصابة 4 آخرين في حصيلة أولية للحادث الذي وصف بالارهابي.

وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريحات صحافية تابعتها "ايلاف" ان انفجار الدراجة المفخخة قد ادى الى مقتل وإصابة 8 مدنيين وسط مدينة البصرة عاصمة المحافظة معتبرا انه عمل ارهابي معلنا الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام.

وقد انفجرت الدراجة البخارية المحملة بعبوات ناسفة شديدة الانفجار عند مجسر الصمود القريب من استشارية مستشفى البصرة التعليمي وقرب عجلة مدنية ما تسبب بإحراقها بالكامل ووقوع اضرار بعجلات اخرى.



ومن جهتها قالت خلية الاعلام الامني في بيان تابعته "ايلاف" انه "في معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وأدى الحادث حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".



واضافت، أنه لا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

يشار الى ان محافظة البصرة لاتشهد عادة عمليات تفجير او هجومات ارهابية لكنها تشهد بين الحين والاخر حملات عسكرية رسمية لاعتقال متاجرين بالمخدرات او مرتكبي جرائم جنائية.