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موسكو: قُتِلَ شخصان عندما أطلق مسلح النار داخل مكتب للخدمات العامة في موسكو الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين على تويتر.

وقال "قتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح بنتيجة إطلاق النار من قبل شخص مجهول"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المهاجم.

وقعت الحادثة في مكتب حكومي يقدم خدمات متعددة في جنوب شرق موسكو.

وقال سوبيانين إن "الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة الجرحى".

وذكرت وكالات إخبارية روسية، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، أن طفلا أصيب بجروح في إطلاق النار.

وتم فتح تحقيق جنائي في الحادثة، وفق ما أعلن محققون في المدينة.

ونادرا ما تشهد روسيا عمليات إطلاق نار واسعة لكن البلد شهد عمليتي قتل منفصلتين، وقعت إحداهما في مدرسة والثانية في جامعة العام الجاري، ما دفع النواب لتشديد القوانين المُنظّمة لحيازة الأسلحة.

وفي 2019، فتح مسلح النار قرب مكتب لجهاز الاستخبارات المحلي في وسط موسكو، فقتل ضابطا وأصاب خمسة أشخاص بجروح.

ووقعت عمليات إطلاق نار أخرى في صفوف الجيش الروسي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قتل جندي يبلغ من العمر 20 عاما ثلاثة عناصر في قاعدة عسكرية قرب مدينة فارونيش.

وفي هجوم مشابه عام 2019، قتل مجنّد شاب ثمانية جنود.