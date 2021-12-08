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طهران: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية علي رضا برخور الأربعاء أن أكثر من نصف أسطول إيران من الطائرات المدنية متوقف عن العمل بسبب عدم توفر قطع غيار.

وقال برخور في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" إن "عدد الطائرات المتوقف عن العمل ارتفع إلى أكثر من 170... بسبب عدم توفر قطع غيار، خصوصا المحركات".

وقال في المقابلة التي أجريت معه هذا الأسبوع إن أكثر من نصف أسطول الطائرات المدنية في إيران الخاضعة لعقوبات، متوقف عن العمل.

وتابع برخور "إذا تواصل هذا المنحى، سنشهد توقف مزيد من الطائرات (عن العمل) في المستقبل".

وتابع "نأمل أن تكون من أولويات الحكومة المساعدة في تمويل شركات الطيران لكي تكون قادرة على توفير قطع الغيار لتحسين أوضاع الطائرات المتوقفة".

الغالبية من طراز إيرباص

ووفق صحيفة "فاينانشل تريبيون" الاقتصادية الإيرانية، تشغّل شركة الطيران الإيرانية "إيران إير" حاليا أسطولا من 39 طائرة، غالبيتها من طراز إيرباص.

ويرزح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة عقوبات صارمة كانت قد رُفعت إثر التوصل لاتفاق في العام 2015 حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. إلا أن العقوبات أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب في العام 2018.

وكانت طهران قد اشترت في العام 2016، إثر رفع العقوبات، مئة طائرة إيرباص و80 طائرة بوينغ و40 طائرة "ايه.تي.آر".

إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تتسلم سوى 11 طائرة، بعدما عرقلت إعادة فرض العقوبات تسليم بقية الطائرات، وفق الصحيفة.