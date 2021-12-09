قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرباط: قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب ، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نوفمبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق، وذلك وفق ما أعلنه مصدر مقرب من أوساط النقل الجوي.

وكانت الرباط قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين 29 نوفمبر الماضي على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 "أوميكرون"، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.

ويندرج هذا القرار أيضا في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 وحماية صحة المواطنين.

يذكر ان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قال في وقت سابق الخميس ، إن الوضعية الوبائية بالمغرب مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوزير آيت الطالب أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول الوضعية الوبائية في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي، أن الوضعية الوبائية بالمملكة "مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية، لتستمر الحالة في المستوى الأخضر، والذي يتميز بانتشار منخفض للفيروس منذ خمسة أسابيع".

وأشار أيت الطالب إلى أن هذه الوضعية " تقابلها انتكاسة وبائية في عدد من بلدان العالم، مع ظهور متحور (أوميكرون) الجديد والمقلق".

ومن أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة، وضمان فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة، قال الوزير آيت الطالب إن الحكومة تهيب بالمواطنات والمواطنين احترام قواعد السلامة من خلال التلقيح، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام قواعد الوقاية، لأن هذا ما سيمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة استئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة.

وكانت وزارة الصحة أصدرت مساء الاربعاء بيانا نفت فيه صحة الانباء التي تحدثت عن قرب فتح الاجواء المغربية امام حركة الطيران من والى المغرب ابتداء من يوم الاثنين المقبل ، معتبرة أن اللجنة العلمية لم توصي بإعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية.

واعتبرت الوزارة أن ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من توجه إلى رفع الحظر عن السفر لا تعدو أن تكون أخبارا "زائفة لا أساس لها من الصحة".

واشار البيان إلى أن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ولتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.

