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واشنطن: بحثت الولايات المتحدة وإسرائيل الخميس في البنتاغون في إجراء مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية في وقت استؤنفت فيه المفاوضات الصعبة حول برنامج طهران النووي في فيينا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لدى استقباله نظيره الإسرائيلي بيني غانتس "أنا قلق للغاية من تصرفات الحكومة الإيرانية في المجال النووي في الأشهر الأخيرة من استفزازاتها المتواصلة وعدم التزامها الدبلوماسي".

وأضاف أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "قال بوضوح إنّه في حال إخفاق السياسة نحن جاهزون للانتقال إلى خيارات أخرى".

ولم يحدّد الخيارات المطروحة، لكنّه تحدث عن مناورات عسكرية مشتركة أجريت قبل فترة قصيرة في البحر الأحمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين.

تعاون عسكري وتدريبات

وأضاف أوستن "سنواصل تطوير هذه الهندسة الأمنية الاقليمية من خلال تعاون عسكري وتدريبات ومناورات".

من جهته، قال الوزير الإسرائيلي إنّه أتى "لتعميق حوارنا وتعاوننا في مواجهة إيران ولا سيّما الجهوزية العسكرية المشتركة للتصدي لإيران ووضع حدّ لعدوانها في المنطقة وتطلّعاتها النووية".

وأضاف "أنا على ثقة تامّة بالتزام الإدارة الأميركية (..) منع إيران من امتلاك السلاح النووي".

واستؤنفت الخميس المحادثات في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي ابرم العام 2015 للحؤول دون امتلاك إيران السلاح الذري والذي أصبح بحكم الميت إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل احادي الجانب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وكان المفاوضون في فيينا افترقوا يوم الجمعة الماضي على خلاف واتهمت الدول الغربية طهران بالتراجع عمّا تم التوصل إليه في الربيع الماضي.

وسرّعت إيران كثيراً وتيرة برنامجها النووي خلال تلك الأشهر وقيدت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومساء الخميس طلب الرئيس الأميركي من فريقه مباشرة "التحضيرات" في حال فشل المحاولات الدبلوماسية على صعيد الملف النووي الإيراني، على ما صرحت الناطقة باسمه جين ساكي.

وقالت المتحدثة "نظراً لاستمرار تقدّم البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد لاحتمال فشل السبل الدبلوماسية. هذا يتطلّب تحضيرات"، مشيرة إلى "عقوبات إضافية" على طهران.