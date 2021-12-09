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واشنطن: طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من فريقه مباشرة "التحضيرات" في حال اخفاق المحاولات الدبلوماسية على صعيد الملف النووي الإيراني، على ما صرحت الناطقة باسمه جين ساكي الخميس.

وقالت المتحدثة "نظرا لاستمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد لاحتمال فشل السبل الدبلوماسية. هذا يتطلب تحضيرات" مشيرة إلى "عقوبات إضافية" على طهران.

وأضافت "اقترحنا سبيلا دبلوماسيا وهذا السبيل لا يزال مفتوحا. ونحن نتحضر لسلوك سبيل آخر" في حال الضرورة.

واستؤنفت الخميس المحادثات في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي ابرم العام 2015 للحؤول دون امتلاك إيران السلاح الذري. لكن هذا الاتفاق أصبح بحكم الميت إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل احادي الجانب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وكان المفاوضون في فيينا افترقوا يوم الجمعة الماضي على خلاف واتهمت الدول الغربية طهران بالتراجع عما تم التوصل إليه في الربيع الماضي.

وسرّعت إيران كثيرا برنامجها النووي خلال تلك الأشهر وقيدت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.