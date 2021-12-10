قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: كان دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو أقرب الحلفاء السياسيين، على الأقل في العلن. ليس بعد الآن. قال ترمب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "لم أتحدث معه منذ ذلك الحين. تبًا له".

انتقد ترمب نتنياهو مرارًا وتكرارًا خلال مقابلتين. القشة التي قصمت ظهر البعير كانت عندما هنأ نتنياهو الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات، بينما كان ترمب لا يزال يعارض النتيجة.

لأسباب سياسية داخلية، صقل كل من ترمب ونتنياهو صورة عامة بأن التنسيق تام بينهما أثناء عملهما سويًا عن كثب بشأن القضايا الرئيسية. لكن بحلول نهاية فترة رئاسته، خلص ترمب إلى أن نتنياهو لا يريد حقًا السلام مع الفلسطينيين وكان يستخدمه في مواجهة إيران.

شعر ترمب أنه ساعد في ضمان بقاء نتنياهو سياسيًا، لكنه لم يحصل على الشيء نفسه في المقابل. وأعرب عن غضبه من الفيديو الذي هنأ فيه نتنياهو بايدن. قال: "أحببت بيبي. ما زلت أحب بيبي. لكني أيضا أحب الولاء. كان بيبي أول شخص يهنئ بايدن. نتنياهو لم يهنئه فحسب، بل فعل ذلك في مقطع فيديو".

في الواقع، ما كان نتنياهو أول زعيم عالمي يهنئ بايدن، بل انتظر أكثر من 12 ساعة بعد إعلان نتائج الانتخابات الأميركية. لكن ترمب زعم أنه صُدم عندما شاركت زوجته ميلانيا فيديو نتنياهو معه: "لقد كان مبكرًا جدًا - قبل معظم الناس. لم أتحدث معه منذ ذلك الحين. تباً له"، مشيراً إلى أمثال البرازيلي جايير بولسونارو والروسي فلاديمير بوتين: "شعروا بأن الانتخابات مزورة".