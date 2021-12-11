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كابول: أعلنت حكومة طالبان الجمعة مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في تفجيرين منفصلين وقعا في منطقة غرب العاصمة الأفغانية كابول.

ومساء، تبنّى الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية التفجيرين في بيان نشره موقع "انتيليجنس غروب" المتخصّص في رصد المواقع الإسلامية.

ولفت تنظيم الدولة الإسلامية إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في ثلاثة اعتداءات منفصلة استهدفت حافلات تقلّ شيعة في أحياء عدة من العاصمة.

وتعذّر تأكيد هذه الحصيلة لدى مصدر مستقلّ.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الداخلية الافغانية سيد خوستي للصحافيين "قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون" عندما انفجرت عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في منطقة دشتي بارتشي في كابول.

وأضاف "أصيبت امرأة في تفجير آخر في المنطقة نفسها"، مشيراً إلى أنّ التفجير الثاني ناتج أيضاً من عبوة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

غالبية من الهزارة الشيعة

وتسكن منطقة دشتي بارتشي غالبية من الهزارة الشيعة الذين كانوا لسنوات هدفاً لأعمال عنف يشنّها تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر أسفر هجوم مماثل على حافلة صغيرة في دشتي بارتشي عن مقتل شخصين وإصابة خمسة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم.

كما تبنّى التنظيم هجوماً انتحارياً في 15 تشرين الأول/أكتوبر استهدف مسجداً شيعياً في قندهار وأدّى إلى مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ووقع الهجوم بعد أسبوع على تفجير آخر في مسجد في ولاية قندوز الشمالية أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً.

وتعهّدت طالبان سحق هذا التنظيم السنّي المنافس وشنّت حملات ضد المخابئ التي يستخدمها جهاديوه، وخصوصاً في جنوب البلاد وشرقها.

وتفجير الحافلة الجمعة هو الأول الذي تعلنه طالبان منذ أسابيع، لكنّ كابول شهدت هجمات متكررة في الآونة الأخيرة قالت طالبان إنها غير دامية.