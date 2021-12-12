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نيروبي: استعاد المتمردون الإثيوبيون الاحد السيطرة على مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا والتي تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك بعد أحد عشر يوما من إعلان الحكومة الاثيوبية السيطرة عليها، وفق ما أفاد سكان وكالة فرانس برس.

وقال أحد السكان في اتصال هاتفي بعد ظهر الاحد إن متمردي تيغراي "موجودون في وسط المدينة، لم تقع معارك"، فيما أكد آخر "لقد عادوا. إنهم هنا".